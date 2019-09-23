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Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

Рубрика: общество

28.09.2019 15:32

фото картины Марины Ягоды от корреспондента Сиб.фм

Большое граффити возникнет на стене дома в Новосибирске; закончить работу автор планирует в начале октября.

Знаменитая стрит-арт художница Марина Ягода приступила к работе над «Купеческой дочерью». Закончить рисунок на стене здания по адресу улица Советская, 65 автор планирует к 4 октября. Корреспондент Сиб.фм приехал на место и сделал фотографии первых штрихов будущего шедевра.

Средства на создание произведения искусства девушка собирала через краудфандинговую платформу planeta.ru. Изначально огромный мурал должен был появиться в самом центре города, на улице Ленина. Однако в последний момент планы пришлось изменить:

«После всех перипетий, и нервотрёпок. Не удалось согласовать роспись на Ленина 13. Жители оказались против. Они боятся, что если на фасаде появится красивая картинка, то все забудут, что во дворе давно пора делать капитальный ремонт. Мои заверения, что на проведение капитального ремонта это никак не повлияет — остались неуслышанными», – написала на своей странице в социальной сети Марина Ягода.

Художница не стала отчаиваться и начала искать другое «полотно» для своей картины. Управляющая компания дома на Советской с радостью восприняла идею девушки и сама подготовила стену для работы. 

По задумке, героиня картины держит в руках соболя — символ Новосибирска, а скатерть с узорами будет нарисована по карте Ново-Николаевска. Этим художница хочет показать, как жители города чтят традиции и уважают достопримечательности города.

Полюбоваться работами Марины можно не только в России, но и за рубежом. Её граффити красуются на фасадах зданий в Германии, Испании, Таиланде и Китае. 

Напомним, 13 августа новосибирский студент нарисовал 20-метровое граффити в Бердске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область современное искусство

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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