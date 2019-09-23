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Когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи отопления в жилые дома

Рубрика: общество

28.09.2019 17:35

фото PIXABAY.COM

Батареи заработали 25 сентября в детских садах, школах и больницах; в жилых домах отопление появится с 30 сентября по 7 октября.

Сибирская генерирующая компания опубликовала на своём официальном сайте график включения отопления в жилых домах Новосибирска. Подключение пройдёт в четыре этапа с 30 сентября по 7 октября. Всего СГК предстоит «обогреть» 7000 многоквартирных домов, в которых живут 1,3 миллиона человек. 

1 этап: 30 сентября – 1 октября

  • ТЭЦ-2: ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон.
  • ТЭЦ-3: ул. Котовского, ул. Широкая, ул. Пархоменко, ул. Станционная, ул. Титова, ул. Плахотного, ул. Амурская, ул. Связистов, ул. Забалуева, ул. Филатова, ул. Фасадная, ул. Колхидская, ул. Невельского, ул. Танкистов, ул. Бурденко, ул. Тульская, ул. Беловежская, Троллейный жилмассив, поселок Затон, Станиславский жилмассив.
  • Котельная Новосибирского оловокомбината: ул. Аникина, ул. Оловозаводская.
  • ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Тайгинская.
  • ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

2 этап: 2 – 3 октября

  • ТЭЦ-2: ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина, ул.Щетинкина, Вокзальная магистраль, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Плахотного, ул. Пермитина до ул. Блюхера, ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочная, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Новогодняя, ул. Немировича-Данченко, ул. Тульская, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская.
  • ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Пархоменко, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, ул. Мира, ул. Бетонная, Станиславский жилмассив.
  • Кировская котельная: по ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.
  • Котельная Новосибирского оловокомбината: ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова.
  • ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, , ул. Макаренко, ул. Дунаевского, ул.Пятницкого, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона по ул. Ковальчук в районе пл. Калинина. Ул.Б.Хмельницкого, ул.А.Невского.
  • ТЭЦ-5: ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

3 этап: 4–5 октября

  • ТЭЦ-2: ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. 9-го Ноября, ул. 3-го Интернационала, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. Кирова, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Ватутина, Н-Данченко.
  • ТЭЦ-3: ул. Степная, ул. Троллейная, ул. Ударная, Юго-Западный жилмассив, ул. Тульская, ул. Мира, ул. Бетонная.
  • Кировская котельная: ул. Петухова, ул. Зорге от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова, ул. Палласа, ул. Сибиряков-Гвардейцев.
  • Котельная Новосибирского оловокомбината: пер. Оловозаводской.
  • ТЭЦ-4: ул. Фадеева, ул. Игарская, ул. Объединения, ул. Столетова, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов.
  • ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Мичурина, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.

 4 этап: 6-7 октября

  • ТЭЦ-2: ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Вокзальная магистраль, ул. Мичурина, ул. Романова, Комсомольский проспект, от ул. Блюхера-Титова до Новогодней-Вертковской между р. Обь и ул. Станиславского.
  • ТЭЦ-3: ул. Станиславского, Вертковской, Н-Данченко, Западный пос., Северо-Чемской жилмассив.
  • Кировская котельная: ул. Петухова, ул. Зорге от ул. Громова до Советского шоссе.
  • ТЭЦ-4: Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Вавилова, Квартал 39.
  • ТЭЦ-5: ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская. 

Напомним, 25 сентября отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область отопление тепло

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