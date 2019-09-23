МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

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МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернетеРубрика: общество
28.09.2019 14:04
фото пользователя Aleksandr434343 на портале Википедия
Заявка на обсуждение проекта появилась на портале правовых актов; закон должен будет защитить честь и достоинство сотрудников полиции в сети.
Сотрудники МВД разработали законопроект, который установит административную ответственность за посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства в интернете. Документ появился на портале правовых актов.
«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — говорится в описании проекта, полный текст которого пока отсутствует.
В марте 2019 года в России уже вступил в силу закон, предусматривающий штраф за «явное неуважение» к власти в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Напомним, в конце августа стало известно, что за сбор шишек и клюквы новосибирцам могут дать штраф.
Никита Минин
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