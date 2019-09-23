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МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

Рубрика: общество

28.09.2019 14:04

фото пользователя Aleksandr434343 на портале Википедия

Заявка на обсуждение проекта появилась на портале правовых актов; закон должен будет защитить честь и достоинство сотрудников полиции в сети. 

Сотрудники МВД разработали законопроект, который установит административную ответственность за посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства в интернете. Документ появился на портале правовых актов.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — говорится в описании проекта, полный текст которого пока отсутствует. 

В марте 2019 года в России уже вступил в силу закон, предусматривающий штраф за «явное неуважение» к власти в размере от 30 до 100 тысяч рублей. 

Напомним, в конце августа стало известно, что за сбор шишек и клюквы новосибирцам могут дать штраф.

 

Никита Минин

Теги: полиция штрафы

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Предложить новость

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Хроника 0 Коммент.

Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете раскрыла секрет авиакомпании

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона

вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю

вчера 18:59 Хроника 0 Коммент.

«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Снос детской площадки бульдозерами в Советском районе Новосибирска объяснили в мэрии

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

вчера 17:48 Общество 0 Коммент.

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

вчера 17:39 Бизнес 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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