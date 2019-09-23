«На страже сна»: новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро

фото из группы "Рыбалка в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте"

Фото появилось в социальных сетях; хищная птица охраняет своего хозяина, пока тот сладко спит.

В Новосибирском метро люди стали свидетелями интересного случая: сокол сидел верхом на своём владельце, пока тот лежал в вагоне поезда. Фотография появилась в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодой человек спокойно лежал на сиденье, а в это время на нем сидел самый настоящий сокол», — пишет очевидец.

Сибиряки, которые уже привыкли видеть енотов и хорьков в общественном транспорте, всё же отсели от мужчины подальше. Уж очень опасной выглядит хищная птица. Также некоторых возмутило, что хозяин сокола развалился на сидении и занял слишком много места:

«А что в метро так принято лежать?»

"То чувство, когда устал лететь с добычей , и решил проехать на метро до гнезда".

Напомним, 23 сентября енот стал звездой в новосибирском метро.