«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

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«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.09.2019 11:41
фото и видео АСТ-54
ДТП произошло на Каменском шоссе; обе машины получили сильный урон передних частей.
В Новосибирске произошло серьёзное ДТП на Каменском шоссе. Об этом сообщают подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Внедорожник UAZ Patriot столкнулся с Ниссаном. От удара УАЗ развернуло поперёк дороги, а Ниссан выбросило на обочину. Оба автомобиля получили заметный урон передних частей. У Патриота также выбило переднее колесо»,— сообщает очевидец аварии.
«Надеюсь, деваха за рулём легковушки осталась жива. А то от машины один фарш остался», — пишут в комментариях пользователи сети.
Как Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД, информации об аварии и пострадавших не поступало.
Напомним, ранее в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
Никита Минин
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