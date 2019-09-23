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Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

Рубрика: проиcшествия

28.09.2019 10:52

фото PIXABAY.COM

Ученики пожаловались на недомогания после посещения столовой; школьникам оказали медицинскую помощь. 

По сообщениям СМИ об отравлении детей в новосибирских школах № 167 и №2 прокуратура организовала проверку. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, в пятницу, 27 сентября, нескольким ученикам школ Октябрьского района потребовалась медицинская помощь после посещения столовых. Прокуратура проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и качество организации питания детей.

Также свою проверку начал Следственный комитет РФ по Новосибирской области. В настоящее время следователи и сотрудники Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, 25 сентября дело об отравлении 24 детей в православной гимназии Иркутска передали в СК. 

 

Никита Минин

Теги: школа дети массовое отравление

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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