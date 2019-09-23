Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

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Ученики пожаловались на недомогания после посещения столовой; школьникам оказали медицинскую помощь.

По сообщениям СМИ об отравлении детей в новосибирских школах № 167 и №2 прокуратура организовала проверку. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, в пятницу, 27 сентября, нескольким ученикам школ Октябрьского района потребовалась медицинская помощь после посещения столовых. Прокуратура проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и качество организации питания детей.

Также свою проверку начал Следственный комитет РФ по Новосибирской области. В настоящее время следователи и сотрудники Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 сентября дело об отравлении 24 детей в православной гимназии Иркутска передали в СК.