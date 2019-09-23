«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку

фото PIXABAY.COM, видео "Инцидент Омск"

В Омске педагоги детсада устроили корпоратив по случаю Дня воспитателя; пользователи сети встали на защиту «тусовщиков».

Воспитатели одного из детских садов Омска очень громко «зажигали» этой ночью и не давали спать жителям ближайших домов. Видео появилось на странице «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«11 часов вечера. День воспитателя удался на славу. Детский сад 185 ржд, на Московке, веселье, а у кого то дети в соседних домах засыпают. Не педагогично как то», — пишет автор ролика (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

На кадрах видно, как во всём здании включён свет. Также можно услышать песню «Туманы» в исполнении Макса Барских, под которую, по всей видимости, и танцевали педагоги учреждения в свой профессиональный праздник.

Примечательно, что сибиряки встали на защиту работников детского сада:

«Я вот понять не могу, а что воспитатели не люди что ли? Что им нельзя отдохнуть? Как будто они каждый день себе просто такие праздники устраивают!!! Вы за собой посмотрите, прежде чем что-то говорить о других».

«С большим к ним уважением — пусть отдыхают!!! У них ооооочень тяжёлая и ответственная работа, мы доверяем им самое дорогое в нашей жизни!!! Так пусть и у них, хотя бы раз в год будет шикарный праздник».

Даже мэрия Омска развела руками и сообщила, что детский сад № 185 не подведомственен администрации города. Поэтому наказывать людей за шумную вечеринку в День воспитателя никто не будет.

Напомним, в конце августа стало известно, что фото в купальниках разрешили выкладывать в сеть учителям.