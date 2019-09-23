Сибиряк убил жену своего брата и двух её малолетних детей

фото PIXABAY.COM

Оперативники спустя месяц поймали жителя Алтайского края, которого подозревают в хладнокровном убийстве.

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней женщины и двух её детей 9-ти и 4-х лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, 22 августа потерпевшая приняла решение уйти от гражданского супруга и переехать в другой регион. Она собрала личные вещи, подготовила детей и попросила родного брата своего мужа подвезти её до вокзала. В пути 22-летний мужчина из личной неприязни убил женщину и её детей, а тела закопал рядом с селом Павловка города Славгорода.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, житель Барнаула зарезал своего пятилетнего сына.