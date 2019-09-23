Сибиряк убил жену своего брата и двух её малолетних детей

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Сибиряк убил жену своего брата и двух её малолетних детейРубрика: проиcшествия
28.09.2019 16:45
фото PIXABAY.COM
Оперативники спустя месяц поймали жителя Алтайского края, которого подозревают в хладнокровном убийстве.
Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней женщины и двух её детей 9-ти и 4-х лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, 22 августа потерпевшая приняла решение уйти от гражданского супруга и переехать в другой регион. Она собрала личные вещи, подготовила детей и попросила родного брата своего мужа подвезти её до вокзала. В пути 22-летний мужчина из личной неприязни убил женщину и её детей, а тела закопал рядом с селом Павловка города Славгорода.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, житель Барнаула зарезал своего пятилетнего сына.
Никита Минин
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