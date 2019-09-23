В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

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Ранее появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям; идея вызвала много вопросов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение узаконить профессию «домохозяйка» весьма привлекательно, однако трудно реализуемо. Об этом стало известно информационному агентству «Москва».

Депутат отметил, что сразу встаёт вопрос о гендерном равенстве. Ведь отец тоже может находиться в отпуске для ухода за ребёнком. В таком случае мужчину тоже придётся называть «домохозяйкой». Также возникает вопрос, откуда будут браться деньги для оплаты труда: если человек официально не работает, у него не копятся баллы, необходимые для начисления страховой пенсии. В таком случае платить придётся государству, а власти вряд ли пойдут на такое.

Ранее в интернете появилась петиция, авторы которой предложили приравнять домохозяек к остальным профессиям и назначить им оплату в размере прожиточного минимума.

Напомним, 25 сентября эксперты назвали самые дефицитные профессии в Новосибирске.