«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

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Маршрут свяжет микрорайон Светлый и площадь Калинина; прокатиться люди смогут уже в понедельник.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 30 сентября 2019 года открывает новое автобусное движение по маршруту площадь Калинина — микрорайон Светлый. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоимость проезда на автобусе №289 составит 44 рубля, если ехать до Светлого. Тариф в черте города значительно ниже —22 рубля.

Первый рейс будет отправляться из микрорайона Светлый в 6:00. Завершаться работа общественного транспорта будет в 20:10 на площади Калинина. Новый маршрут будет работать в тестовом режиме до конца октября.

Напомним, 27 сентября стало известно, что без трамваев оставят Калининский район Новосибирска.