Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

фото группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирцы привыкли видеть хамов и дебоширов в общественном транспорте, поэтому их очень удивил весёлый и позитивный мужчина.

Житель Новосибирска, сам того не зная, поднял настроение пассажирам автобуса. Ролик появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонаткте».

«Новосибирск, дождь, слякоть, уныние. Но не у него!» — сообщает молодой человек, снявший пожилого мужчину в бандане на видео.

Пользователи сети оценили весь позитив, исходящий от человека, и отметили, что смотреть на него намного приятнее, чем на вечно ворчащих из-за занятых мест бабушек. Также многих заинтересовал вопрос, что же за песня играет у «танцора» в наушниках.

Напомним, ранее новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро.