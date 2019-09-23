Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

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Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобусаРубрика: общество
28.09.2019 13:27
фото группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Новосибирцы привыкли видеть хамов и дебоширов в общественном транспорте, поэтому их очень удивил весёлый и позитивный мужчина.
Житель Новосибирска, сам того не зная, поднял настроение пассажирам автобуса. Ролик появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонаткте».
«Новосибирск, дождь, слякоть, уныние. Но не у него!» — сообщает молодой человек, снявший пожилого мужчину в бандане на видео.
Пользователи сети оценили весь позитив, исходящий от человека, и отметили, что смотреть на него намного приятнее, чем на вечно ворчащих из-за занятых мест бабушек. Также многих заинтересовал вопрос, что же за песня играет у «танцора» в наушниках.
Напомним, ранее новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро.
Никита Минин
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Лента новостей
МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете
«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске
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