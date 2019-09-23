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Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

Рубрика: общество

28.09.2019 13:27

фото группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирцы привыкли видеть хамов и дебоширов в общественном транспорте, поэтому их очень удивил весёлый и позитивный мужчина. 

Житель Новосибирска, сам того не зная, поднял настроение пассажирам автобуса. Ролик появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонаткте».

«Новосибирск, дождь, слякоть, уныние. Но не у него!» — сообщает молодой человек, снявший пожилого мужчину в бандане на видео.

Пользователи сети оценили весь позитив, исходящий от человека, и отметили, что смотреть на него намного приятнее, чем на вечно ворчащих из-за занятых мест бабушек. Также многих заинтересовал вопрос, что же за песня играет у «танцора» в наушниках.

Напомним, ранее новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область общественный транспорт

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете раскрыла секрет авиакомпании

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона

вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю

вчера 18:59 Хроника 0 Коммент.

«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Снос детской площадки бульдозерами в Советском районе Новосибирска объяснили в мэрии

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

вчера 17:48 Общество 0 Коммент.

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

вчера 17:39 Бизнес 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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