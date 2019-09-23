Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

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Восьмилетний мальчик пропал в КрасноярскеРубрика: общество
28.09.2019 14:31
фото из группы "Поиск пропавших детей"
Ребёнок ушёл кататься на велосипеде и не вернулся домой; его ищут с вечера пятницы.
В Красноярске пропал маленький мальчик. Вечером 27 сентября он отправился на улицу кататься на велосипеде, но так и не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост ребёнка примерно 110-120 сантиметров, глаза тёмно-карие, волосы чёрные, короткая стрижка. В день исчезновения был одет в синюю шапку, на которой изображён красный паук, чёрный пуховик, жёлтую кофту, синие штаны и красно-чёрные кроссовки. При себе имел красный велосипед. Среди отличительных примет: следы от оспы на груди и боках.
Как сообщают волонтёры, мальчик ранее уже уходил из дома.
Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(391) 249-05-95, 8-950-99-66-066.
Напомним, 24 сентября семья из четырёх человек пропала в тайге.
Никита Минин
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