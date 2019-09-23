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Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

Рубрика: общество

28.09.2019 14:31

фото из группы "Поиск пропавших детей"

Ребёнок ушёл кататься на велосипеде и не вернулся домой; его ищут с вечера пятницы.

В Красноярске пропал маленький мальчик. Вечером 27 сентября он отправился на улицу кататься на велосипеде, но так и не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост ребёнка примерно 110-120 сантиметров, глаза тёмно-карие, волосы чёрные, короткая стрижка. В день исчезновения был одет в синюю шапку, на которой изображён красный паук, чёрный пуховик, жёлтую кофту, синие штаны и красно-чёрные кроссовки. При себе имел красный велосипед. Среди отличительных примет: следы от оспы на груди и боках.

Как сообщают волонтёры, мальчик ранее уже уходил из дома.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(391) 249-05-95, 8-950-99-66-066.

Напомним, 24 сентября семья из четырёх человек пропала в тайге.

 

Никита Минин

Теги: Красноярский край ребёнок пропал

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Лента новостей

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В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

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сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона

вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю

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«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

Снос детской площадки бульдозерами в Советском районе Новосибирска объяснили в мэрии

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

вчера 17:48 Общество 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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