Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

фото из группы "Поиск пропавших детей"

Ребёнок ушёл кататься на велосипеде и не вернулся домой; его ищут с вечера пятницы.

В Красноярске пропал маленький мальчик. Вечером 27 сентября он отправился на улицу кататься на велосипеде, но так и не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост ребёнка примерно 110-120 сантиметров, глаза тёмно-карие, волосы чёрные, короткая стрижка. В день исчезновения был одет в синюю шапку, на которой изображён красный паук, чёрный пуховик, жёлтую кофту, синие штаны и красно-чёрные кроссовки. При себе имел красный велосипед. Среди отличительных примет: следы от оспы на груди и боках.

Как сообщают волонтёры, мальчик ранее уже уходил из дома.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(391) 249-05-95, 8-950-99-66-066.

Напомним, 24 сентября семья из четырёх человек пропала в тайге.