Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

фото группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня утром в пункте приёма металла раздался взрыв; сварщик скончался на месте происшествия.

В Барнауле по адресу проспект Энергетиков, 31 произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация появилась в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, всё случилось утром 28 сентября. Сварщик начал разрезать бочку, в которой находились нефтепродукты. Тут же раздался взрыв, мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время в пункте приёма металла работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 17 сентября крановщик погиб от взрыва на плавучем кране.