Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

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Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человекРубрика: проиcшествия
28.09.2019 13:05
фото группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
Сегодня утром в пункте приёма металла раздался взрыв; сварщик скончался на месте происшествия.
В Барнауле по адресу проспект Энергетиков, 31 произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация появилась в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, всё случилось утром 28 сентября. Сварщик начал разрезать бочку, в которой находились нефтепродукты. Тут же раздался взрыв, мужчина погиб на месте происшествия.
В настоящее время в пункте приёма металла работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, 17 сентября крановщик погиб от взрыва на плавучем кране.
Никита Минин
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