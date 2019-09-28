ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

Фото со страницы ФК «Новосибирск» во «ВКонтакте»

Новосибирцы выиграли впервые за пять матчей; несмотря на успех, фанаты потребовали от главного тренера покинуть город.

В Новосибирске завершился матч 11 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. На стадионе «Спартак» встретились ФК «Новосибирск» и «Зенит» (Иркутск).

Перед этим матчем обе команды находились в самом низу турнирной таблицы – «Зенит» на последнем месте, новосибирцы на строчку выше. При этом хозяева не выигрывали с 25 августа, когда в Барнауле одолели местное «Динамо». За месяц в четырех встречах было два поражения и две ничьи.

Такой промежуточный результат категорически не устраивает активных фанатов, которые с нетерпением ждут возвращения городской команды в Футбольную национальную лигу. И если обычных болельщиков на трибунах было не так много – примерно 1100 человек, то «ультрас» этот матч пропускать не стали. Помимо поддержки футболистов, они периодически «заряжали» оскорбительные кричалки в адрес главного тренера команды. Над стадионом и окрестностями много раз проносился клич – «Чугайнов, пошёл вон!».

Отметим, что высказать аналогичным образом своё отношение к сопернику или подбодрить его было некому. В гостевой сектор сегодня не было продано ни одного билета.

Сама игра проходила достаточно живо, поскольку дождливая погода и температура воздуха +8 градусов не позволяли игрокам застаиваться на поле. Однако такие условия повышали риск получения травмы. После некоторых столкновений на поле пришлось выходить представителям медицинского штаба обеих команд.

В целом в первом тайме хозяева были активнее и в концовке заслуженно вышли вперёд. На 44-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Лучший бомбардир ФК «Новосибирск» Роман Беляев уверенно реализовал этот 11-метровый.

В самом начале второго тайма тот же сценарий повторился у противоположных ворот стадиона «Спартак». После сноса в штрафной «Зенита» полузащитника Сергея Нарылкова судья ещё раз указал на «точку». Бить пенальти снова пошёл Беляев. Нападающий не стал мудрить и аккуратно низом отправил мяч в левый от себя угол.

После этого оставалось лишь удержать добытое преимущество. Команды обменялись несколькими потенциально опасными атаками, однако отличиться больше никому не удалось. Встреча так и завершилась со счётом 2-0.

После этой победы ФК «Новосибирск» имеет в активе 11 очков и делит 4 место с соседями из Барнаула. Отставание от лидера составляет 15 очков, при этом новосибирцы сыграли на один матч меньше.

Следующая игра состоится 2 октября. В Новосибирск приедет команда «Чита».

Напомним, 20 сентября ФК «Новосибирск» в Южно-Сахалинске проиграл местному «Сахалину» со счётом 2-3.