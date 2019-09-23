«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

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«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидываниемРубрика: проиcшествия
29.09.2019 11:45
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
«Девятка» сгорела, а иномарка с хлебом перевернулась на крышу; по слоавм очевидцев никто не пострадал.
Новосибирские пожарные потушили «Девятку» на дамбе ГЭС после ДТП с иномаркой. Сегодня, 29 сентября подписчики «АСТ-54» «ВКонтакте» рассказали подробности инцидента.
Пожар произошёл на пути с Новосибирской ГЭС в сторону «Шлюза» в Советском районе. Водители заметили пылающий «ВАЗ-21099», который занял почти половину дороги.
Через несколько метров на обочине обнаружился перевёрнутый легковой автомобиль, вокруг которого было рассыпано множество буханок белого хлеба.
Очевидцы не смогли определить марку авто, но сообщили, как «Девятка» сгорела полностью. В аварии никто не пострадал, уверена автор сообщения.
Напомним,28 сентября «от машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске.
Никита Манько
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