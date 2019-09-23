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«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

Рубрика: проиcшествия

29.09.2019 11:45

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

«Девятка» сгорела, а иномарка с хлебом перевернулась на крышу; по слоавм очевидцев никто не пострадал. 

Новосибирские пожарные потушили «Девятку» на дамбе ГЭС после ДТП с иномаркой. Сегодня, 29 сентября подписчики «АСТ-54» «ВКонтакте» рассказали подробности инцидента.

Пожар произошёл на пути с Новосибирской ГЭС в сторону «Шлюза» в Советском районе. Водители заметили пылающий «ВАЗ-21099», который занял почти половину дороги.

Через несколько метров на обочине обнаружился перевёрнутый легковой автомобиль, вокруг которого было рассыпано множество буханок белого хлеба. 

Очевидцы не смогли определить марку авто, но сообщили, как «Девятка» сгорела полностью. В аварии никто не пострадал, уверена автор сообщения.

Напомним,28 сентября «от машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске.    

 

Никита Манько

Теги: пожары ДТП соцсети хлеб

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сегодня 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

вчера 13:05 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

вчера 12:35 Общество 0 Коммент.

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку

вчера 12:11 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

вчера 11:41 Хроника 0 Коммент.

Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

вчера 10:01 Хроника 0 Коммент.

«На страже сна»: новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро

вчера 09:47 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

вчера 09:20 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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