Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

фото со страницы ФК «Новосибирск» во «ВКонтакте»

Новосибирским футболистам нужна победа в каждом матче; иркутская команда просто старается сохранить лицо.

В Новосибирске на стадионе «Спартак» начался матч 11 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Хозяева поля – ФК «Новосибирск» – принимают «Зенит» из Иркутска. Предыдущая встреча соперников состоялась в начале августа. Тогда «Зенит» на своём поле добился победы со счётом 2-1, при этом в концовке матча хозяева остались вдевятером, но выдержали атаки новосибирцев.

Перед этим матчем обе команды расположились в самом низу турнирной таблицы. Иркутяне в этом сезоне набрали всего 3 очка и замыкают список команд зоны «Восток». Новосибирцы находятся на предпоследнем месте, но при этом имеют 8 очков и на два матча меньше, чем лидер чемпионата. В случае серии удачных матчей ФК «Новосибирск» имеет реальные шансы подобраться к верхним строчкам таблицы. Поэтому команде нужна поддержка.

Многие болельщики из-за плохой погоды предпочли пропустить этот матч. Но у них есть возможность поддержать футболистов дистанционно. Прямая видеотрансляция организована в группе SPORT54 на сервисе YouTube, а также на официальной странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 28 сентября ХК «Сибирь» разгромно проиграл аутсайдеру КХЛ.