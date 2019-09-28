0 балла
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

Рубрика: общество, спорт

29.09.2019 17:39

фото со страницы ФК «Новосибирск» во «ВКонтакте»

Новосибирским футболистам нужна победа в каждом матче; иркутская команда просто старается сохранить лицо.

В Новосибирске на стадионе «Спартак» начался матч 11 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Хозяева поля – ФК «Новосибирск» – принимают «Зенит» из Иркутска. Предыдущая встреча соперников состоялась в начале августа. Тогда «Зенит» на своём поле добился победы со счётом 2-1, при этом в концовке матча хозяева остались вдевятером, но выдержали атаки новосибирцев.

Перед этим матчем обе команды расположились в самом низу турнирной таблицы. Иркутяне в этом сезоне набрали всего 3 очка и замыкают список команд зоны «Восток». Новосибирцы находятся на предпоследнем месте, но при этом имеют 8 очков и на два матча меньше, чем лидер чемпионата. В случае серии удачных матчей ФК «Новосибирск» имеет реальные шансы подобраться к верхним строчкам таблицы. Поэтому команде нужна поддержка.

Многие болельщики из-за плохой погоды предпочли пропустить этот матч. Но у них есть возможность поддержать футболистов дистанционно. Прямая видеотрансляция организована в группе SPORT54 на сервисе YouTube, а также на официальной странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 28 сентября ХК «Сибирь» разгромно проиграл аутсайдеру КХЛ. 

 

Кирилл Полиенко

Теги: соревнования футбол фк "Новосибирск"

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
27.09.2019

События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге

Как не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего л...

Читать далее
Image
05.09.2019

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
20.06.2019

События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь

Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...

Читать далее
Image
25.04.2019

События выходных: экспериментируй и удивляй

Разгадка ...

Читать далее
Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее

Новости по теме

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц вчера 19:15 ФК «Новосибирск» не смог противостоять «Сахалину» на выезде 20.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище