«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

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56-летний водитель не пропустил 82-летнего пенсионера на пешеходном переходе;пострадавший скончался в больнице.

Новосибирский водитель пойдёт под суд за сбитого пенсионера на пешеходном переходе. Полиция расследует трагичное ДТП, сообщила 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вечером 28 сентября около 19:40. Мужчина за рулём «Мерседеса» совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу напротив дома №8/2 по улице Лесосечная.

«Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм. Сотрудники ГИБДД организовали доследственную проверку в отношении 56-летнего водителя немецкого автомобиля.

Напомним, 27 сентября в страшном ДТП под Новосибирском погиб человек.