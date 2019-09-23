Лента новостейПредложить новость
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска
Учёный из Новосибирска рассказал о законах кармы в региональной политике
Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке
«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку
Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети
Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней ЕльцовкеРубрика: проиcшествия
29.09.2019 13:41
Фото с сайта pixabay.com
56-летний водитель не пропустил 82-летнего пенсионера на пешеходном переходе;пострадавший скончался в больнице.
Новосибирский водитель пойдёт под суд за сбитого пенсионера на пешеходном переходе. Полиция расследует трагичное ДТП, сообщила 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл вечером 28 сентября около 19:40. Мужчина за рулём «Мерседеса» совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу напротив дома №8/2 по улице Лесосечная.
«Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу, где он скончался от полученных травм. Сотрудники ГИБДД организовали доследственную проверку в отношении 56-летнего водителя немецкого автомобиля.
Напомним, 27 сентября в страшном ДТП под Новосибирском погиб человек.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска
Учёный из Новосибирска рассказал о законах кармы в региональной политике
Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке
«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку
Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети
Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Хрен в сумку
О борьбе бабушек за места и ящики, мировоззрении и, конечно, Путине...
Новости по теме
Популярное