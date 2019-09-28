На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

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На школьника в Новосибирске наехала маршруткаРубрика: проиcшествия
29.09.2019 22:26
фото гибдд по Новосибирску
Маршрутный автобус совершил наезд на ребёнка в Новосибирске; мальчик доставлен в медицинское учреждение.
ДТП с участием пешехода и пассажирского транспорта произошло вечером 29 сентября в Новосибирске.
Как сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, в 20:30 водитель автобуса № 44 двигался по улице Автогенной в сторону улицы Никитина. По предварительным данным наезд на пешехода 2004 года рождения был совершён вне зоны пешеходного перехода.
С переломом ключицы и сотрясением головного мозга мальчик доставлен в больницу.
На месте работает экипаж ГИБДД, который выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в середине сентября на видео попал наезд таксиста на пешехода с ребёнком.
Татьяна Картавых
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