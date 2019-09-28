На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

фото гибдд по Новосибирску

Маршрутный автобус совершил наезд на ребёнка в Новосибирске; мальчик доставлен в медицинское учреждение.

ДТП с участием пешехода и пассажирского транспорта произошло вечером 29 сентября в Новосибирске.

Как сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, в 20:30 водитель автобуса № 44 двигался по улице Автогенной в сторону улицы Никитина. По предварительным данным наезд на пешехода 2004 года рождения был совершён вне зоны пешеходного перехода.

С переломом ключицы и сотрясением головного мозга мальчик доставлен в больницу.

На месте работает экипаж ГИБДД, который выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в середине сентября на видео попал наезд таксиста на пешехода с ребёнком.