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«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

Самые читаемые и обсуждаемые события недели
Рубрика: общество

29.09.2019 18:38

Заглавное ФОТО ЮРИЯ ФОМИЧЕНКО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Погода принесла дожди и похолодание в Новосибирск, в ответ энергетики начали давать тепло людям. Несколько криминальных историй вернули читателям ощущение 90-х годов, а мэр Новосибирска на инаугурации пообещал новую «пятилетку». Легче жить стало школьникам — прокуратура признала «звонок для учителя незаконным». Какие события недели стали самыми светлыми под свинцовым небом — в материале Сиб.фм.

«Лихие 90-е»

В понедельник, 23 сентября следователи раскрыли подробности двухнедельного исчезновения пенсионера с маленькой собачкой, которое произошло на улице Дачная. Инцидент обернулся трагедией — трое подозреваемых затолкали пенсионера в машину, избили, затем вывезли в лес и там убили. Тело погибшего закопали на территории кладбища.

Как сообщила пресс-служба регионального СКР, у погибшего возник конфликт с одним из злоумышленников, в СМИ также появилась информация об огромных долгах бывшего предпринимателя.

«Миллионы для мэра»

Во вторник, 24 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города». Градоначальник назвал основные достижения предыдущего срока, в том числе ввод более миллиона квадратных метров жилья в год, новые детские сады и школы, развитие парков и набережной Новосибирска. Совет депутатов Новосибирска официально поздравил Анатолия Локтя с переизбранием.

«Шпага купидона»

В среду, 25 сентября Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов из Новосибирска женился на успешной шпажистке Виолетте Колобовой из Нижегородской области. Пара познакомилась года назад на Олимпийском балу в Кремлёвском дворце, а расписалась в Мещанском ЗАГСе столицы. Олимпийский спортсмен смог уделить немного времени личному счастью после неудачи на Чемпионата мира.

«Школы строгого режима»

В четверг, 26 сентября прокуратура отменила звонки для учителя в школах под Новосибирском. Оказалось, что несколько сельских школ до сих пор держат учеников после окончания урока, а провинившихся ждёт суровое наказание. Прокуратура опротестовала выдуманные правила и уточнила, что в законе об образовании нет понятия «рецидив» за стремление на переменку.

«Вот это гульнули!»

В четверг, 26 сентября пожар в популярном ресторане  «Максимилианс» на улице Дуси Ковальчук, 1/1 привёл к массовой эвакуации посреди ночи. На улице оказались 50 человек, в том числе 25 человек персонала, к счастью, никто не пострадал. Пожарные за 15 минут потушили открытый огонь. По предварительной версии экспертов причиной стало короткое замыкание, от которого загорелась электропроводка.

 заведения самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 25 членов персонала. К счастью, никто не пострадал. Пожарные прибыли на место происшествия во втором часу ночи и ликвидировали открытое горение уже через 15 минут.

«Вывели нас через запасный выход без верхней одежды, мы грелись в машине скорой помощи. Грешат на телевизоры, от них потолок загорелся. Дымища в здании. Уехали домой на такси без курточек. Вот это гульнули!» – сообщает посетительница ресторана Наталья.

«Боинг в огне»

Рейс из вьетнамской Камрани в Барнаул приземлился в штатном режиме, но после посадки у самолёта загорелась правая стойка шасси.На борту самолёта на тот момент находились 331 пассажир и 10 членов экипажа, все они спустились по надувным трапам. Внезапный пожар вынудил 49 человек обратиться за медицинской помощью, а один человек даже был госпитализирован. Борт принадлежит авиакомпании Azur Air, которая ранее именовалась «Катэкавиа», на данный момент самолёт налетал 28,5 лет.

«Жертва новосибирских живодёрок» 

В пятницу, 27 сентября стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске. Экспертиза, проведённая по факту смерти кота Моти, подтвердила информацию о насильственной смерти животного. Также 26 сентября состоялась встреча хозяев Моти со следователями, в ходе которой Арину и Ульяну Храмовых повторно допросили. В соцсетях зоозащитники решили твёрдо ненавидеть живодёрок и продолжили желать им самого строгого наказания.

«Первая красавица на районе» 

В субботу, 28 сентября известная художница Марина Ягода начала рисовать картину «Купеческая дочь» во всю стену «сталинки» в центре Новосибирска. Средства на создание произведения искусства девушка собирала через краудфандинговую платформу planeta.ru. Изначально огромный мурал должен был появиться в самом центре города, на улице Ленина. Однако в последний момент планы пришлось изменить.

«Каша из топора»

В воскресенье, 29 сентября прокуратура решила проверить жалобы сирот на еду и рукоприкладство в Чановском районе. Подросток-аноним пожаловался общественникам на скудный ужин, отсутствие лекарств, неприветливую заведующую и его история попала в соцсети. Перед обнародованием 17-летний молодой человек устроил руководству скандал, а затем пожаловался знакомой, которая и выложила информацию.

 

Никита Манько

Теги: свадьбы школы права животных выборы итоги недели

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