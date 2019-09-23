Недоедание сирот в Блюдчанском приюте проверит новосибирская прокуратура

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Недоедание сирот в Блюдчанском приюте проверит новосибирская прокуратураРубрика: общество
29.09.2019 11:02
Фото Армена Аракелова
Старший подросток поссорился с руководством центра и показал свой завтрак; прокуратура проверит недоедание и рукоприкладство руководства.
«Кормят, как собак» — подростки из социально-реабилитационного центра в селе Блюдчанском пожаловались на недоедание. Сегодня, 29 сентября местный общественник Армен Аракелов рассказал Сиб.фм подробности ситуации.
Скандал произошёл в социально-реабилитационном центре Чановского района три дня назад. Один из 17-летних воспитанников пожаловался на на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни.
«Совсем там плохо кормят,а если и заболел, то в лучшем случае таблетка парацетамола. Заведующая может придти на работу в состоянии алкогольного опьянения, есть свидетели, что она разбила одному мальчишек губу. В общем не сладко детям там», — сообщила знакомая со слов одного из воспитанников на условиях анонимности.
Отправивший жалобу воспитанник устроил руководству скандал перед обнародованием информации, уточнил источник. Информация попала в сообщество «Гражданский патруль» «ВКонтакте», а затем была опубликована в новосибирских СМИ, что вызвало проверку прокуратуры.
«Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверит качество питания, соблюдение должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства, об охране здоровья несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Редакция Сиб.фм подготовила запрос прокурору Чановского района и продолжит следить за ситуацией.
Напомним, 28 сентября прокуратура проверит новосибирские школы, в которых отравились дети.
Никита Манько
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