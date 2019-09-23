Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

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Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольемРубрика: проиcшествия
29.09.2019 14:38
Фото с сайта pixabay.com
Рецидивист из Новосибирска поссорился с собутыльником и взялся за нож; врачи отметили множество колотых ударов в грудь.
Житель Новосибирска пережил нападение пьяного с ножом и попал в реанимацию. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела.
Конфликт случился днём 28 сентября в квартире одного из домов по улице Костычева. По предварительным данным, 46-летний подозреваемый и его одногодок распивали спиртное, возникла ссора, переросшая в драку. Ранее судимый за убийство мужчина взял нож и множество раз ударил противника в грудь.
Бригада «скорой помощи» доставила потерпевшего в больницу, после чего в полиции узнали о преступлении.
Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый задержан, решается вопрос о продлении ареста.
Напомним, 27 сентября труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6.
Никита Манько
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