Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

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Рецидивист из Новосибирска поссорился с собутыльником и взялся за нож; врачи отметили множество колотых ударов в грудь.

Житель Новосибирска пережил нападение пьяного с ножом и попал в реанимацию. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Конфликт случился днём 28 сентября в квартире одного из домов по улице Костычева. По предварительным данным, 46-летний подозреваемый и его одногодок распивали спиртное, возникла ссора, переросшая в драку. Ранее судимый за убийство мужчина взял нож и множество раз ударил противника в грудь.

Бригада «скорой помощи» доставила потерпевшего в больницу, после чего в полиции узнали о преступлении.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый задержан, решается вопрос о продлении ареста.

Напомним, 27 сентября труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6.