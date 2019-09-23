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Рубрика: проиcшествия

29.09.2019 14:38

Фото с сайта pixabay.com

Рецидивист из Новосибирска поссорился с собутыльником и взялся за нож; врачи отметили множество колотых ударов в грудь.

Житель Новосибирска пережил нападение пьяного с ножом и попал в реанимацию. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела. 

Конфликт случился днём 28 сентября в квартире одного из домов по улице Костычева. По предварительным данным, 46-летний подозреваемый и его одногодок распивали спиртное, возникла ссора, переросшая в драку. Ранее судимый за убийство мужчина  взял нож и множество раз ударил противника в грудь.

Бригада «скорой помощи» доставила потерпевшего в больницу, после чего в полиции узнали о преступлении. 

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый задержан, решается вопрос о продлении ареста.

Напомним, 27 сентября труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6.

 

Никита Манько

Теги: полиция алкоголь криминал

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сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

вчера 13:05 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

вчера 12:35 Общество 0 Коммент.

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку

вчера 12:11 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

вчера 11:41 Хроника 0 Коммент.

Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

вчера 10:01 Хроника 0 Коммент.

«На страже сна»: новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро

вчера 09:47 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

вчера 09:20 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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