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Новосибирск: события 30 сентября

Рубрика: общество

30.09.2019 06:07

фото pixabay.com, архив Сиб.фм

Понедельник день тяжёлый; события на раскачку недели собрала редакция Сиб.фм. 

Как отметим? 

В понедельник в пресс-центре ТАСС расскажут, как в Новосибирске пройдёт празднование Дня гражданской обороны. 

О мероприятиях, приуроченных к этому празднику, расскажут руководители МЧС региона. 

В частности, станет известно, кто примет участие и где пройдут соревнования по гражданской обороне. 

Что будет с мусором? 

В 14:00 губернатор Новосибирской области проведёт заседание правительства. 

Будут внесены поправки в несколько областных законов, в том числе, в закон о “Развитии системы обращения с отходами производства и потребления”. 

Сердце, тебе не хочется... 

В 15:00 в пресс-центре Интерфакса ведущие кардиологи Сибири расскажут о болезнях сердца и новых методах их лечения, которые применяются в клиниках Новосибирской области. 

О героях былых времён 

Мэр Новосибирска в понедельник посмотрит, как идёт реконструкция Мемориального сквера павших в годы Гражданской войны. В Новосибирске это место больше известно, как сквер Героев Революции. 

Напомним, полную стоимость реставрационных работ оценивают в 12 миллионов рублей, а завершить из планируют до 2021 года. 

В ритме джаза

В понедельник в Сибири пройдут первые гастроли шведского дуэта “Hely”. На сцене ДК “Энергия” музыканты с опытом работы в джазе и классике представят авторскую программу под названием “транс-джаз”. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область афиша события

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Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

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28.09.2019 Общество 0 Коммент.

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28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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