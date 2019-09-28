Новосибирск: события 30 сентября

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Новосибирск: события 30 сентябряРубрика: общество
30.09.2019 06:07
фото pixabay.com, архив Сиб.фм
Понедельник день тяжёлый; события на раскачку недели собрала редакция Сиб.фм.
Как отметим?
В понедельник в пресс-центре ТАСС расскажут, как в Новосибирске пройдёт празднование Дня гражданской обороны.
О мероприятиях, приуроченных к этому празднику, расскажут руководители МЧС региона.
В частности, станет известно, кто примет участие и где пройдут соревнования по гражданской обороне.
Что будет с мусором?
В 14:00 губернатор Новосибирской области проведёт заседание правительства.
Будут внесены поправки в несколько областных законов, в том числе, в закон о “Развитии системы обращения с отходами производства и потребления”.
Сердце, тебе не хочется...
В 15:00 в пресс-центре Интерфакса ведущие кардиологи Сибири расскажут о болезнях сердца и новых методах их лечения, которые применяются в клиниках Новосибирской области.
О героях былых времён
Мэр Новосибирска в понедельник посмотрит, как идёт реконструкция Мемориального сквера павших в годы Гражданской войны. В Новосибирске это место больше известно, как сквер Героев Революции.
Напомним, полную стоимость реставрационных работ оценивают в 12 миллионов рублей, а завершить из планируют до 2021 года.
В ритме джаза
В понедельник в Сибири пройдут первые гастроли шведского дуэта “Hely”. На сцене ДК “Энергия” музыканты с опытом работы в джазе и классике представят авторскую программу под названием “транс-джаз”.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска
Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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