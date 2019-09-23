Погода в Новосибирске 30 сентября: шапка и варежки вам в помощь

Лента новостейПредложить новость
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске 30 сентября: шапка и варежки вам в помощьРубрика: общество
30.09.2019 07:03
фото pixabay.com
Метеорологи рассказали, каким будет в Новосибирске последний день сентября; мокрый снег и ветер.
В последний день сентября осень не порадует новосибирцев. Столбик термометра упадёт до отметки + 1 + 3 градуса Цельсия в дневные часы. Доставайте шапку. Варежки тоже не помешают.
По оценке синоптиков весь день в городе будет идти дождь с переходом на мокрый снег. Всё это осеннее “великолепие” будет сопровождаться сильным ветром. В Новосибирске прогнозируют порывы до 16 метров в секунду, по области — до 20.
Впрочем, по прогнозам метеорологов, понедельник станет единственным холодным днём недели. Начало октября обещают солнечным и достаточно тёплым — до +14 градусов Цельсия к следующим выходным.
Напомним, в Гидрометцентре пообещали новосибирцам скорый снег.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное