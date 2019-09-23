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Погода в Новосибирске 30 сентября: шапка и варежки вам в помощь

Рубрика: общество

30.09.2019 07:03

фото pixabay.com

Метеорологи рассказали, каким будет в Новосибирске последний день сентября; мокрый снег и ветер. 

В последний день сентября осень не порадует новосибирцев. Столбик термометра упадёт до отметки + 1 + 3 градуса Цельсия в дневные часы. Доставайте шапку. Варежки тоже не помешают. 

По оценке синоптиков весь день в городе будет идти дождь с переходом на мокрый снег. Всё это осеннее “великолепие” будет сопровождаться сильным ветром. В Новосибирске прогнозируют порывы до 16 метров в секунду, по области — до 20. 

Впрочем, по прогнозам метеорологов, понедельник станет единственным холодным днём недели. Начало октября обещают солнечным и достаточно тёплым — до +14 градусов Цельсия к следующим выходным. 

Напомним, в Гидрометцентре пообещали новосибирцам скорый снег

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область погода

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вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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