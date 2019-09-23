Погода в Новосибирске 30 сентября: шапка и варежки вам в помощь

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Метеорологи рассказали, каким будет в Новосибирске последний день сентября; мокрый снег и ветер.

В последний день сентября осень не порадует новосибирцев. Столбик термометра упадёт до отметки + 1 + 3 градуса Цельсия в дневные часы. Доставайте шапку. Варежки тоже не помешают.

По оценке синоптиков весь день в городе будет идти дождь с переходом на мокрый снег. Всё это осеннее “великолепие” будет сопровождаться сильным ветром. В Новосибирске прогнозируют порывы до 16 метров в секунду, по области — до 20.

Впрочем, по прогнозам метеорологов, понедельник станет единственным холодным днём недели. Начало октября обещают солнечным и достаточно тёплым — до +14 градусов Цельсия к следующим выходным.

Напомним, в Гидрометцентре пообещали новосибирцам скорый снег.