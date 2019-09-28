Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

Фото из архива Сиб.фм

Женщина лишилась обручальных колец и других золотых украшений из-за сожителя; ранее мужчина не был судим.

Новосибирец ответит за пропажу ювелирных изделий у своей сожительницы. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новогсибирской области сообщила о раскрытии преступления по горячим следам.

Жительница Советского района Новосибирска обнаружила пропажу золотых изделий 26 сентября. 36-летняя женщина написала заявление в полицию о пропаже своих сбережений в форме женских ювелирных изделий, которые прятала дома.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался сожитель потерпевшей. Как выяснилось, мужчина забрал золотые украшения и сдал их в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Ущерб от кражи составил более 20 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что подозреваемый ранее не был судим.

Напомним, 25 сентября красивых брюнеток из Новосибирска заподозрили в шоплифтинге.