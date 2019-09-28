Лента новостейПредложить новость
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска
Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице НовосибирскаРубрика: проиcшествия
29.09.2019 16:18
Фото из архива Сиб.фм
Женщина лишилась обручальных колец и других золотых украшений из-за сожителя; ранее мужчина не был судим.
Новосибирец ответит за пропажу ювелирных изделий у своей сожительницы. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новогсибирской области сообщила о раскрытии преступления по горячим следам.
Жительница Советского района Новосибирска обнаружила пропажу золотых изделий 26 сентября. 36-летняя женщина написала заявление в полицию о пропаже своих сбережений в форме женских ювелирных изделий, которые прятала дома.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался сожитель потерпевшей. Как выяснилось, мужчина забрал золотые украшения и сдал их в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Ущерб от кражи составил более 20 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что подозреваемый ранее не был судим.
Напомним, 25 сентября красивых брюнеток из Новосибирска заподозрили в шоплифтинге.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска
Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве
«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Видеопроект «Я отыщу себя везде»: Арина Литвиненко
Актриса «Глобуса» – о неловких ситуациях на сцене, о «Мастерской» и Масте...
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
У дел - женщины
Успешные сибирячки - о том, что значит быть руководителем...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Новости по теме
Популярное