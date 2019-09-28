0 балла
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

29.09.2019 16:18

Фото из архива Сиб.фм

Женщина лишилась обручальных колец и других золотых украшений из-за сожителя; ранее мужчина не был судим.

Новосибирец ответит за пропажу ювелирных изделий у своей сожительницы. Сегодня, 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Новогсибирской области сообщила о раскрытии преступления по горячим следам.

Жительница Советского района Новосибирска обнаружила пропажу золотых изделий 26 сентября. 36-летняя женщина написала заявление в полицию о пропаже своих сбережений в форме женских ювелирных изделий, которые прятала дома.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался сожитель потерпевшей. Как выяснилось, мужчина забрал золотые украшения и сдал их в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. 

Ущерб от кражи составил более 20 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что подозреваемый ранее не был судим.

Напомним, 25 сентября красивых брюнеток из Новосибирска заподозрили в шоплифтинге. 

 

Никита Манько

Теги: кражи золото психология женщины

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.08.2019

Видеопроект «Я отыщу себя везде»: Арина Литвиненко

Актриса «Глобуса» – о неловких ситуациях на сцене, о «Мастерской» и Масте...

Читать далее
Image
27.05.2019

День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...

Читать далее
Image
08.03.2019

У дел - женщины

Успешные сибирячки - о том, что значит быть руководителем...

Читать далее
Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее
Image
21.02.2019

Снимает, как рукой

Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...

Читать далее
Image
21.02.2019

Все оттенки белого

Как лабутенам возвращают первоначальный цвет

Читать далее

Новости по теме

Учёный из Новосибирска рассказал о законах кармы в региональной политике вчера 15:33 Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги 27.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище