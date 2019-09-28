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Штормовое предупреждение в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

29.09.2019 21:17

фото pixabay.com

МЧС по Новосибирской области предупреждает жителей региона об усилении ветра; телефон экстренных служб 112. 

МЧС по Новосибирской области распространило штормовое предупреждение о резком усилении ветра. В понедельник, 30 сентября, по прогнозу спасателей в регионе скорость ветра может подняться до 20 метров в секунду. 

Рассылка с предупреждением пришла на телефоны жителей Новосибирской области. При низкой температуре и дожде в МЧС пообещали ещё и устойчивый западный ветер скоростью 20 метров в секунду. 

Специалисты рекомендуют при порывах ветра находиться вдали от ветхих деревьев и слабо закреплённых конструкций. И напоминают единый телефон экстренных служб — 112. 

Напомним, 20 сентября по Новосибирску пронёсся ураган

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область ГУ МЧС ветер штормовое предупреждение

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28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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