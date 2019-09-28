Штормовое предупреждение в Новосибирске

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Штормовое предупреждение в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
29.09.2019 21:17
фото pixabay.com
МЧС по Новосибирской области предупреждает жителей региона об усилении ветра; телефон экстренных служб 112.
МЧС по Новосибирской области распространило штормовое предупреждение о резком усилении ветра. В понедельник, 30 сентября, по прогнозу спасателей в регионе скорость ветра может подняться до 20 метров в секунду.
Рассылка с предупреждением пришла на телефоны жителей Новосибирской области. При низкой температуре и дожде в МЧС пообещали ещё и устойчивый западный ветер скоростью 20 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют при порывах ветра находиться вдали от ветхих деревьев и слабо закреплённых конструкций. И напоминают единый телефон экстренных служб — 112.
Напомним, 20 сентября по Новосибирску пронёсся ураган.
Татьяна Картавых
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