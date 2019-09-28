Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

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Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентрРубрика: общество
29.09.2019 19:08
Фото с сайта pixabay.com
Первый снег может выпасть уже сегодня ночью; температура опустится до нуля.
Метеорологи предупредили новосибирцев о выпадении первого снега в грядущую ночь. Сегодня, 29 сентября сайт Западно-Сибирского Гидрометцентра обновил прогноз на сутки.
Уже ночью в Новосибирске ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер должен быть умеренным, порядка 8-13 м/с. Температура воздуха упадёт до нуля, с колебаниями в один градус.
Днём 30 сентября облачно с прояснениями, ночью ожидаются небольшие, либо умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей и пешеходов призвали готовиться к гололёду.
Новосибирск и западная часть региона меньше всего будет подвержена осадкам, надеются составители прогноза.
Напомним, 28 сентября стало известно, когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи отопления в жилые дома.
Никита Манько
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