Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

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Первый снег может выпасть уже сегодня ночью; температура опустится до нуля.

Метеорологи предупредили новосибирцев о выпадении первого снега в грядущую ночь. Сегодня, 29 сентября сайт Западно-Сибирского Гидрометцентра обновил прогноз на сутки.

Уже ночью в Новосибирске ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер должен быть умеренным, порядка 8-13 м/с. Температура воздуха упадёт до нуля, с колебаниями в один градус.

Днём 30 сентября облачно с прояснениями, ночью ожидаются небольшие, либо умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей и пешеходов призвали готовиться к гололёду.

Новосибирск и западная часть региона меньше всего будет подвержена осадкам, надеются составители прогноза.

Напомним, 28 сентября стало известно, когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи отопления в жилые дома.