Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосибирска

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Девушка в студенческом возрасте оказалась скована наручниками ночью; инцидент произошёл в квартире одного из жилых домов.

Молодая девушка оказалась скована наручниками в одном из зданий за «Автовокзалом». Сегодня, 29 сентября спасатели МАСС опубликовали сводку происшествий за ночь в группе «ВКонтакте».

Инцидент случился глубокой ночью, около 02:44 часов. Вызов поступил с небольшой улицы Колыванская в историческом центре города, спасатели не стали публиковать адрес.

Звонившая просила помочь снять наручники, так как у неё не было ключа. Специалисты МАСС с помощью слесарного инструмента распилили обручи и освободили руку. В службе уточнили возраст потерпевшей — ей около 19 лет.

Напомним, 28 сентября танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса.