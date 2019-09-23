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Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

29.09.2019 13:01

Фото с сайта pixabay.com

Девушка в студенческом возрасте оказалась скована наручниками ночью; инцидент произошёл в квартире одного из жилых домов.

Молодая девушка оказалась скована наручниками в одном из зданий за «Автовокзалом». Сегодня, 29 сентября спасатели МАСС опубликовали сводку происшествий за ночь в группе «ВКонтакте».

Инцидент случился глубокой ночью, около 02:44 часов. Вызов поступил с небольшой улицы Колыванская в историческом центре города, спасатели не стали публиковать адрес. 

Звонившая просила помочь снять наручники, так как у неё не было ключа. Специалисты МАСС с помощью слесарного инструмента распилили обручи и освободили руку. В службе уточнили возраст потерпевшей — ей около 19 лет.

Напомним, 28 сентября танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса.   

 

Никита Манько

Теги: спасатели МАСС девушки

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Учёный из Новосибирска рассказал о законах кармы в региональной политике

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

сегодня 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

вчера 13:05 Хроника 0 Коммент.

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирске

вчера 12:35 Общество 0 Коммент.

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумную вечеринку

вчера 12:11 Общество 0 Коммент.

«От машины один фарш остался»: автомобиль выбросило на обочину в Новосибирске

вчера 11:41 Хроника 0 Коммент.

Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

вчера 10:01 Хроника 0 Коммент.

«На страже сна»: новосибирцев удивил пассажир с соколом в метро

вчера 09:47 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

вчера 09:20 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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