Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

Фото с сайтов wikipedia, правительств Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края

Журналисты Сиб.фм продолжают изучать под лупой жизнь губернаторов Сибирских регионов; на этот раз рассмотрим их доходы за 2018 год.

Несмотря на то, что главы регионов отчитались о своих доходах ещё в апреле, Сиб.фм решил напомнить, кто из губернаторов сколько заработал. Меньше всех заработал самый молодой глава сибирского региона – Валентин Коновалов. Напомним, он встал у руля Республики Хакассии в ноябре прошлого года.

5. Александр Бурков. Омская область – 6,09 миллиона рублей.

Самый «бедный» из богатых руководителей сибирских регионов губернатор Омской области Александр Бурков. В 2018 году он заработал 6,09 миллиона рублей. Из имущества у него имеется ½ доли в квартире площадью 180,6 квадратных метров, жилой дом площадью 37,9 м2 (Формат – строчные), земельный участок – 2401 м2. Из недвижимого имущества у главы Омской области автомобильный прицеп МЗСА 817711. По данным Росстата, валовой региональный продукт в регионе равен 651 миллиарда рублей. На душу населения приходится 331,1 тысячи рублей.

4. Андрей Травников. Новосибирская область – 8,88 миллиона рублей.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал 8,88 миллиона рублей. Он является единоличным собственником 40-метровой квартиры. Ещё одна площадью 122,3 м2 находится в долевой собственности. Также ему принадлежат три бокса в гаражном кооперативе и легковой автомобиль Nissan X-Trail. Кроме того, Андрей Травников указал в декларации ещё две квартиры, находящиеся в пользовании. Их площадь 126 и 135 м2. Также в пользовании у губернатора Новосибирской области дом – 85,6 м2 и земельный участок площадью 3900 м2. Валовой региональный продукт в Новосибирской области равен 1140,9 миллиарда рублей. На душу населения приходится 409,8 тысячи рублей.

3. Сергей Жвачкин. Томская область – 13,87 миллиона рублей.

В 2018 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин заработал 13,87 миллиона рублей. В декларации о доходах он указал, что владеет земельным участком площадью 1240 м2, двумя квартирами 233,4 и 204,2 м2. Кроме того, ему принадлежит ¼ доли помещения для отдыха и нежилое помещение площадью 91,1 м2, а также снегоходом. Валовой региональный продукт в Томской области равен 511 миллиардам рублей. На душу населения приходится 473,8 тысячи рублей.

2. Александр Усс. Красноярский край – 21,95 миллиона рублей.

Руководитель Красноярского края в прошлом году заработал 21,95 миллиона рублей. Он владеет четырьмя земельными участками, общая площадь которых – 224617 м2, жилым домом площадью 324,2 м2. Также в собственности Александра Усса четыре дачных дома, общая площадь которых составляет 504 м2 и хозяйственное сооружение площадью 114 м2. Кроме того, в пользовании у главы Красноярского края имеется земельный участок площадью 6960 м2 и жилой комплекс площадью 900 м2, строительство которого продолжается. Александр Усс владеет автомобилем Land Rover Range Rover. Валовой региональный продукт в Красноярском крае равен 1882,3 миллиарда рублей. На душу населения приходится 654,5 тысячи рублей.

1.Сергей Цивилёв. Кемеровская область – 70,3 миллиона рублей.

В 2018 году губернатор Кемеровской области заработал 70,3 миллиона рублей. У него отсутствует недвижимое имущество в собственности. В пользовании у него есть гостиница площадью 17,6 м2 и две квартиры площадью 98,9 и 43,7 м2. Кроме того, у Сергея Цивилёва есть трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER. Валовой региональный продукт в Кемеровской области равен 1058,1 миллиарда рублей. На душу населения приходится 391,6 тысячи рублей.

Напомним, 23 сентября Сиб.фм рассказал о самых возрастных губернаторах Сибири.