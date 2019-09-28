0 балла
+2
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

Рубрика: общество

30.09.2019 05:05

Фото с сайтов wikipedia, правительств Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края

Журналисты Сиб.фм продолжают изучать под лупой жизнь губернаторов Сибирских регионов; на этот раз рассмотрим их доходы за 2018 год.

Несмотря на то, что главы регионов отчитались о своих доходах ещё в апреле, Сиб.фм решил напомнить, кто из губернаторов сколько заработал. Меньше всех заработал самый молодой глава сибирского региона – Валентин Коновалов. Напомним, он встал у руля Республики Хакассии в ноябре прошлого года.

5. Александр Бурков. Омская область – 6,09 миллиона рублей.

Самый «бедный» из богатых руководителей сибирских регионов губернатор Омской области Александр Бурков. В 2018 году он заработал 6,09 миллиона рублей. Из имущества у него имеется ½ доли в квартире площадью 180,6 квадратных метров, жилой дом площадью 37,9 м2 (Формат – строчные), земельный участок – 2401 м2. Из недвижимого имущества у главы Омской области автомобильный прицеп МЗСА 817711. По данным Росстата, валовой региональный продукт в регионе равен 651 миллиарда рублей. На душу населения приходится 331,1 тысячи рублей.

4. Андрей Травников. Новосибирская область – 8,88 миллиона рублей.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал 8,88 миллиона рублей. Он является единоличным собственником 40-метровой квартиры. Ещё одна площадью 122,3 м2 находится в долевой собственности. Также ему принадлежат три бокса в гаражном кооперативе и легковой автомобиль Nissan X-Trail. Кроме того, Андрей Травников указал в декларации ещё две квартиры, находящиеся в пользовании. Их площадь 126 и 135 м2. Также в пользовании у губернатора Новосибирской области дом – 85,6 м2 и земельный участок площадью 3900 м2. Валовой региональный продукт в Новосибирской области равен 1140,9 миллиарда рублей. На душу населения приходится 409,8 тысячи рублей.

3. Сергей Жвачкин. Томская область – 13,87 миллиона рублей.

В 2018 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин заработал 13,87 миллиона рублей. В декларации о доходах он указал, что владеет земельным участком площадью 1240 м2, двумя квартирами 233,4 и 204,2 м2. Кроме того, ему принадлежит ¼ доли помещения для отдыха и нежилое помещение площадью 91,1 м2, а также снегоходом. Валовой региональный продукт в Томской области равен 511 миллиардам рублей. На душу населения приходится 473,8 тысячи рублей.

2. Александр Усс. Красноярский край – 21,95 миллиона рублей.

Руководитель Красноярского края в прошлом году заработал 21,95 миллиона рублей. Он владеет четырьмя земельными участками, общая площадь которых – 224617 м2, жилым домом площадью 324,2 м2. Также в собственности Александра Усса четыре дачных дома, общая площадь которых составляет 504 м2 и хозяйственное сооружение площадью 114 м2. Кроме того, в пользовании у главы Красноярского края имеется земельный участок площадью 6960 м2 и жилой комплекс площадью 900 м2, строительство которого продолжается. Александр Усс владеет автомобилем Land Rover Range Rover. Валовой региональный продукт в Красноярском крае равен 1882,3 миллиарда рублей. На душу населения приходится 654,5 тысячи рублей.

1.Сергей Цивилёв. Кемеровская область – 70,3 миллиона рублей.

В 2018 году губернатор Кемеровской области заработал 70,3 миллиона рублей. У него отсутствует недвижимое имущество в собственности. В пользовании у него есть гостиница площадью 17,6 м2 и две квартиры площадью 98,9 и 43,7 м2. Кроме того, у Сергея Цивилёва есть трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER. Валовой региональный продукт в Кемеровской области равен 1058,1 миллиарда рублей. На душу населения приходится 391,6 тысячи рублей.

Напомним, 23 сентября Сиб.фм рассказал о самых возрастных губернаторах Сибири.

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь губернатор рейтинги топ-5

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Матч ФК «Новосибирск» - «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец жестоко порезал одногодка за дневным застольем

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

вчера 14:15 Общество 0 Коммент.

«Мерседес» насмерть сбил новосибирского долгожителя на Нижней Ельцовке

вчера 13:41 Хроника 0 Коммент.

«Хлеба и зрелищ»: новосибирцы сняли ДТП с пожаром и опрокидыванием

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

МВД предложило ввести штраф за оскорбление полицейских в интернете

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: танцующий сибиряк развеселил пассажиров автобуса

28.09.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в Барнауле: погиб человек

28.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.08.2019

Маленькая Куба

Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о з...

Читать далее
Image
06.04.2019

Новые апрельские тезисы Анатолия Локтя

Мэр идет на выборы при поддержке горожан

Читать далее
Image
16.03.2019

Бывшие руководители города оценили настоящее Новосибирска

Политические ветераны предложили горожанам включиться в решение...

Читать далее
Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее

Новости по теме

Худшая команда сезона разгромила «Сибирь» 28.09.2019 Топ-5 самых необычных и дорогих машин, которые продают в Новосибирске: «бегемот» и «летучая рыба» 26.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище