Учёный из Новосибирска рассказал о законах кармы в региональной политике

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Политтехнолог Ельцина, создания «Единой России» и «Оранжевой революции» поделился секретами успеха в лидерстве; доктор психологии провёл более 70 избирательных кампаний разного уровня в регионах России.

Новосибирский профессор Алексей Ситников, известный как политтехнолог выборов Ельцина и более 70 избирательных кампаний в регионах России прочитал лекцию об эзотерике и лидерстве. Доктор психологии РАНХиГС при Президенте РФ стал гостем международного фестиваля поэзии, искусства и духовности Насими в Азербайджане 28 сентября.

По данным издания 1news.az выступление учёного было посвящено лидерству и формированию судьбы, в своём докладе доктор наук разобрал несколько моделей религии, магии, оккультизма, кармы и рационализма в отношении судьбы. Исследователь рассказал о ряде законов, связанных с судьбой человека: законах сомнения, хаоса, смерти, готовности, умения и других. Выступавший подкрепил гипотезы примерами из жизни известных политиков и практике по работе с ними.

«Если у человека нет цели, то он будет реализовывать цели других. Ни один курс, лекция, книга не делают человека лидером. Человека лидером делает жизнь», — сообщил Алексей Ситников.

Алексей Ситников родился в 1962 году в Новосибирске, получил образование психолога в НГУ, затем окончил докторантуру РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, стал доктором в Академии государственного управления. Сейчас учёный является профессором МГУ, РАНХиГС, МГИМО и других ведущих вузов страны.

Алексей Ситников известен ка политтехнолог президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году, выборов двух партий будущего объединения "Единая Россия", губернаторских, мэрских, парламентских и местных выборов в 70-ти субъектах Российской Федерации, организатор кампаний на выборах в Грузии, советник Юлии Тимошенко и один из создателей «Оранжевой революции» до 2008 года. Алексей Ситников является автором и соавтором свыше 60 изданий и исследований, включая 11 монографий по психологии, политическим наукам и PR.

Напомним, 24 сентября мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города».