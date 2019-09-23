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В Новосибирске продолжает гореть Ленинская свалка

Рубрика: общество

30.09.2019 07:31

фото сиб.фм

На прошлой неделе власти отчитались о ликвидации возгорания; дым над мусорным полигоном стелется до сих пор. 

В редакцию Сиб.фм жители Новосибирского района прислали фото, сделанное вечером 29 сентября на трассе, ведущей от аэропорта Толмачёво до Ордынского кольца. На снимке запечатлён плотный дым, который поднимается над левобережным мусорным полигоном. 

“Я что-то не понял, написали же, что её потушили? А тут конь не валялся. Дымище и вонище”, — подписал свой снимок подписчик Сиб.фм (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм). 

На кадре, действительно видно, как плотный дым распространяется над полигоном бытовых отходов и направляется в сторону многоэтажек левого берега. 

В конце прошлой рабочей недели в мэрии сообщили, что возникшее возгорание свалки полностью ликвидировано. 

Что происходит на полигоне в данный момент и откуда взялся этот дым?, — Сиб. Фм направил запрос в мэрию города Новосибирска.  

Напомним, 24 сентября на свалке загорелись 3000 квадратных метров мусора. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область пожары мусор

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сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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