В Новосибирске продолжает гореть Ленинская свалка

фото сиб.фм

На прошлой неделе власти отчитались о ликвидации возгорания; дым над мусорным полигоном стелется до сих пор.

В редакцию Сиб.фм жители Новосибирского района прислали фото, сделанное вечером 29 сентября на трассе, ведущей от аэропорта Толмачёво до Ордынского кольца. На снимке запечатлён плотный дым, который поднимается над левобережным мусорным полигоном.

“Я что-то не понял, написали же, что её потушили? А тут конь не валялся. Дымище и вонище”, — подписал свой снимок подписчик Сиб.фм (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

На кадре, действительно видно, как плотный дым распространяется над полигоном бытовых отходов и направляется в сторону многоэтажек левого берега.

В конце прошлой рабочей недели в мэрии сообщили, что возникшее возгорание свалки полностью ликвидировано.

Что происходит на полигоне в данный момент и откуда взялся этот дым?, — Сиб. Фм направил запрос в мэрию города Новосибирска.

Напомним, 24 сентября на свалке загорелись 3000 квадратных метров мусора.