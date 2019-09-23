Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве

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29.09.2019 14:15
Фото с личной страницы Натальи Бочкарёвой в instagram
Исполнительница роли Даши Букиной отвергла обвинения в хранении наркотиков; похожую женщину задержали со свёртком кокаина в трусах.
Известная актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва опровергла сведения в СМИ о задержании с наркотиками. Вчера героиня скандального видео опровергла информацию в беседе с телеканалом «360».
Поводом для скандала стало видео задержания женщины, похожей на Наталью Бочкарёву в ночь на 28 сентября. На кадрах задержанная признаётся, что имеет при себе 0,69 грамм кокаина.
По данным телеканала «360» задержание проводили сотрудники ДПС. СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело, а в квартире известной по роли Даши Букиной актрисы прошел обыск, который не выявил фактов хранения запрещённых веществ.
По информации СМИ, актрису освободили под подписку о невыезде.
«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять», — сообщила телеканалу «360» Наталья Бочкарёва.
Напомним, 28 сентября Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк.
Никита Манько
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