Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске

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Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.09.2019 19:28
Фото с сайта pixabay.com
Молодой актёр детских праздников влез в долги и решил тайно взять денег у матери своей бывшей девушки; суд дал время компенсировать ущерб.
Кража произошла в конце июля 2019 года в одном из клубов семейных развлечений на улице Ипподромской. Согласно материалам дела, 21-летний аниматор детского центра взял со стола ключи от квартиры потерпевшей. Через несколько дней он приехал на улицу Солидарности в посёлке Пашино и проник в пустую квартиру, нашёл в шкафу коробку с деньгами и похитил оттуда 193 тысячи рублей.
Потерпевшая рассказала, что в момент кражи они всей семьей отправились на свадьбу. Подозрение пало на бывшего парня дочери Олеси, которая продолжала работать с ним в детском центре. Пара жила вместе три с половиной года и рассталась несколько месяцев назад, потерпевшая недолюбливала парня своей дочери.
«Обвиняемый признал вину и написал явку с повинной, а также возместил потерпевшей женщине около 50 тысяч рублей. Мужчина планировал рассчитаться с долгами неизвестным лицам или организациям. Суд отложил рассмотрение дела для возможности возмещения морального ущерба», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Дело продолжит рассматривается в особом порядке. По данным сайта семейного клуба, обвиняемый много работал с детьми в костюмах популярных персонажей, в том числе «Человека-Паука».
Напомним, 29 сентября полиция раскрыла кражу золота в приданое 36-летней жительнице Новосибирска.
Никита Манько
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