Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца

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Сотрудник ДОСААФ допускал неисправный самолёт к полётам в Бердске;руль набора высоты просто заклинило в руках опытного пилота.

Суд наказал виновного в крушении самолёта «Вильга» под управлением многократного чемпиона России Сергея Дадыкина на аэродроме в Бердске. Сегодня, 30 сентября пресс-служба Бердского городского суда опубликовала подробности приговора по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека.

Трагедия произошла 11 августа 2017 года на аэродроме ДОСААФ России в Новосибирской области. Согласно материалам дела, известный пилот Сергей Дадыкин выполнял полёт на легкомоторном самолёте «Вильга-35А» 1983 года выпуска, поднимая планер, когда начались неполадки с системой управления. Опытный ас успел отцепить планер, но самолёт «Вильга» начал терять высоту, ударился о землю и загорелся.

В результате авиакатастрофы 63-летний новосибирский ас погиб на месте. Причиной крушения признали заклинившую систему управления руля высоты, мешавшую перевести положение «на кабрирование» в другое положение.

Следователи назвали виновным представителя ДОСААФ Владимира Моргачёва, который отвечал за техническое состояние и допуск самолёта к взлёту. Мужчина не признавал вину, но Бердский городской суд вынес приговор и назначил три года лишения свободы условно, а также запретил работать в авиации два года.

Напомним, 26 сентября рейс из вьетнамской Камрани в Барнаул приземлился в штатном режиме, но после посадки у самолёта загорелась правая стойка шасси.