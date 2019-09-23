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Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца

Рубрика: общество

30.09.2019 18:34

ФОТО С САЙТА WIKIPEDIA.ORG

Сотрудник ДОСААФ допускал неисправный самолёт к полётам в Бердске;руль набора высоты просто заклинило в руках опытного пилота.  

Суд наказал виновного в крушении самолёта «Вильга» под управлением многократного чемпиона России Сергея Дадыкина на аэродроме  в Бердске. Сегодня, 30 сентября пресс-служба Бердского городского суда опубликовала подробности приговора по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека.

Трагедия произошла 11 августа 2017 года на аэродроме ДОСААФ России в Новосибирской области. Согласно материалам дела, известный пилот Сергей Дадыкин выполнял полёт на легкомоторном самолёте «Вильга-35А» 1983 года выпуска, поднимая планер, когда начались неполадки с системой управления. Опытный ас успел отцепить планер, но самолёт «Вильга» начал терять высоту, ударился о землю и загорелся.           

В результате авиакатастрофы 63-летний новосибирский ас погиб на месте. Причиной крушения признали заклинившую систему управления руля высоты, мешавшую перевести положение «на кабрирование» в другое положение. 

Следователи назвали виновным представителя ДОСААФ Владимира Моргачёва, который отвечал за техническое состояние и допуск самолёта к взлёту. Мужчина не признавал вину, но Бердский городской суд вынес приговор и назначил три года лишения свободы условно, а также запретил работать в авиации два года. 

Напомним, 26 сентября рейс из вьетнамской Камрани в Барнаул приземлился в штатном режиме, но после посадки у самолёта загорелась правая стойка шасси. 

 

Никита Манько

Теги: безопасность суд Пилот авиакатастрофа

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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