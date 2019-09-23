Лента новостейПредложить новость
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницыРубрика: общество
30.09.2019 20:08
Фото с сайта toyota.com
Бюро медико-социальной экспертизы в Новосибирске готово потратить более 1,7 миллионов на авто для начальника; характеристики подходят под «Камри».
Эксперты новосибирского бюро при Минтруда РФ по вопросам выдачи инвалидности получат новый автомобиль в Новосибирске. Сегодня, 30 сентября главное бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области разместило аукцион по приобретению нового автомобиля на сайте госзакупок.
Максимальная стоимость контракта составила более 1,7 миллионов рублей, сравнимо со стоимостью нового седана представительского класса – «Тойотой Камри». Согласно техзаданию автомобиль должен быть оснащён двигателем в 150 л.с., иметь совпадающие с «Камри» габариты и так далее.
Салон запрашиваемого авто будет оснащён большим количеством электроники – от двухзонного климат-контроля, датчиков света и дождя до аудиосистемы с шестью динамиками и мультимедийного дисплея.
Определить подрядчика должны уже 14 октября, затем автомобиль будет поставлен в течении месяца. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в главное бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области о необходимости закупки седана бизнес-класса и модели подыскиваемого авто.
Напомним, 27 сентября новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Популярное