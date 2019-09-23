Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы

Фото с сайта toyota.com

Бюро медико-социальной экспертизы в Новосибирске готово потратить более 1,7 миллионов на авто для начальника; характеристики подходят под «Камри».

Эксперты новосибирского бюро при Минтруда РФ по вопросам выдачи инвалидности получат новый автомобиль в Новосибирске. Сегодня, 30 сентября главное бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области разместило аукцион по приобретению нового автомобиля на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составила более 1,7 миллионов рублей, сравнимо со стоимостью нового седана представительского класса – «Тойотой Камри». Согласно техзаданию автомобиль должен быть оснащён двигателем в 150 л.с., иметь совпадающие с «Камри» габариты и так далее.

Салон запрашиваемого авто будет оснащён большим количеством электроники – от двухзонного климат-контроля, датчиков света и дождя до аудиосистемы с шестью динамиками и мультимедийного дисплея.

Определить подрядчика должны уже 14 октября, затем автомобиль будет поставлен в течении месяца. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в главное бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области о необходимости закупки седана бизнес-класса и модели подыскиваемого авто.

Напомним, 27 сентября новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона.