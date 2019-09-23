Лента новостейПредложить новость
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в СледкомРубрика: общество, проиcшествия
30.09.2019 17:35
Фото из личного архива героя публикации
Ранее проверку сообщений СМИ проводила прокуратура; дети жалуются на недоедание и отсутствие лекарств.
Следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило о начале доследственной проверки фактов недоедания и плохого отношения к воспитанникам детского приюта в Чановском районе.
«В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья», – сообщает СК.
Об инциденте стало известно на прошлой неделе после публикации переписки одного из воспитанников. Тогда по факту недоедания и рукоприкладства проверку инициировала прокуратура Новосибирской области.
«Совсем там плохо кормят, а если и заболел, то в лучшем случае таблетка парацетамола. Заведующая может прийти на работу в состоянии алкогольного опьянения, есть свидетели, что она разбила одному из мальчишек губу. В общем, несладко детям там», – сообщала Сиб.фм знакомая со слов одного из воспитанников на условиях анонимности.
Воспитанники социального центра также на условиях анонимности рассказали Сиб.фм о прошедших изменениях, которые внезапно наступили после трёх дней проверок.
«Во первых со столов исчезла вся старая посуда. Также детям установили кондиционеры. Сегодня кормили завтраком и обедом как "богов"завтрак состоял из "макарон с сыром", обед удивил на радость всех деток. На первое ребятам предлогался суп, на второе был плов и он был с мясом», – пишет источник. (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Напомним, на прошлой неделе новосибирская прокуратура начала проверку сообщений об отравлении в школьной столовой.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
За одного битого
Новосибирскому адвокату, обвинившему полицию в жестокости, с...
Новости по теме
Популярное