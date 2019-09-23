Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком

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Ранее проверку сообщений СМИ проводила прокуратура; дети жалуются на недоедание и отсутствие лекарств.

Следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило о начале доследственной проверки фактов недоедания и плохого отношения к воспитанникам детского приюта в Чановском районе.

«В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья», – сообщает СК.

Об инциденте стало известно на прошлой неделе после публикации переписки одного из воспитанников. Тогда по факту недоедания и рукоприкладства проверку инициировала прокуратура Новосибирской области.

«Совсем там плохо кормят, а если и заболел, то в лучшем случае таблетка парацетамола. Заведующая может прийти на работу в состоянии алкогольного опьянения, есть свидетели, что она разбила одному из мальчишек губу. В общем, несладко детям там», – сообщала Сиб.фм знакомая со слов одного из воспитанников на условиях анонимности.

Воспитанники социального центра также на условиях анонимности рассказали Сиб.фм о прошедших изменениях, которые внезапно наступили после трёх дней проверок.

«Во первых со столов исчезла вся старая посуда. Также детям установили кондиционеры. Сегодня кормили завтраком и обедом как "богов"завтрак состоял из "макарон с сыром", обед удивил на радость всех деток. На первое ребятам предлогался суп, на второе был плов и он был с мясом», – пишет источник. (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Напомним, на прошлой неделе новосибирская прокуратура начала проверку сообщений об отравлении в школьной столовой.