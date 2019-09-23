Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

Фото отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Все потерпевшие переходили дорогу вне пешеходного перехода в тёмное время суток; в ГИБДД ищут сбившего женщину водителя.

Новосибирские водители стали чаще сбивать пешеходов с наступлением темноты и ухудшением погоды. Сегодня, 30 сентября инспектор отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков сообщил о пострадавших.

"ГАЗель" кольцевого маршрута №44 "Сад Дзержинского — Сад Дзержинского" сбила 15-летнего подростка на Автогенной. ДТП произошло около 20:30, потерпевший решил перейти дорогу вне пешеходного перехода.

Врачи доставили школьника в больницу, по предварительным данным он получил перелом ключицы и сотрясение мозга.

Молодой водитель "Лексуса" на высокой скорости ехал по улице Жуковского в направление перекрёстка с улицей Ереванской. В этот момент двое мужчин 30-35 лет решили перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода и попали под колёса.

Один из потерпевших получил очень тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Также в ГИБДД уточнили, что женщина, которую на Гусинобродском тракте сбил скрывшийся водитель на Subaru Impreza тёмного цвета, находится в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, 29 сентября МЧС предупредило водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий в Новосибирске.