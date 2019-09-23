«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

Фото из Instagram-аккаунта Мити Фомина

Фомин спел свой хит, заменив его на нецензурный аналог; многие подписчики в «Инстаграме» это не оценили.

На одной из вечеринок популярный певец из Новосибирска спел известную песню «Все будет хорошо», изменив некоторые её слова на матерные. Видео с таким вариантом песни Митя Фомин опубликовал в своём аккаунте в Instagram этой ночью.

По словам самого артиста, на вечеринку его пригласил один из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов.

«Кстати, что вы думаете о ненормативной лексике в песнях? Мое мнение, кажется, очевидно: мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем. Но только в исключительных случаях и когда это адекватно ситуации и настроению», – пишет Фомин в описании к посту. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

В тот же момент под записью начали появляться гневные комментарии от фанатов исполнителя.

«Это отвратительно и недопустимо. Вы вообще не чувствуете той ответственности, которая на вас возложена? Вы артисты, вы несёте культуру, красоту. Это что, заигрывание с народом? Типа я такой как все?» – говорит подписчица.

В ответ тем, кому не нравится подобный вариант песни, другие фанаты пишут, что Фомин все сделал правильно.

«Ой, так смешно читать коментарии "интеллигентов в 5ом поколении" про мерзкое видео ну не нравится тебе поведение Фомина,так какого черта ,простите,на его страничке пасётесь? Ну и проходили бы мимо», – отвечает девушка.

Также многие из фанатов выразили недовольство готовностью перестать следить за творчеством артиста, ходить на концерты и смотреть его видео.

Напомним, два дня назад стало известно, что одна из медработниц клиники, где находится больная раком Анастасия Заворотнюк, продаёт её фотографии.