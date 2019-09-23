«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

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«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песнейРубрика: общество, культура
30.09.2019 13:39
Фото из Instagram-аккаунта Мити Фомина
Фомин спел свой хит, заменив его на нецензурный аналог; многие подписчики в «Инстаграме» это не оценили.
На одной из вечеринок популярный певец из Новосибирска спел известную песню «Все будет хорошо», изменив некоторые её слова на матерные. Видео с таким вариантом песни Митя Фомин опубликовал в своём аккаунте в Instagram этой ночью.
По словам самого артиста, на вечеринку его пригласил один из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов.
«Кстати, что вы думаете о ненормативной лексике в песнях? Мое мнение, кажется, очевидно: мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем. Но только в исключительных случаях и когда это адекватно ситуации и настроению», – пишет Фомин в описании к посту. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
В тот же момент под записью начали появляться гневные комментарии от фанатов исполнителя.
«Это отвратительно и недопустимо. Вы вообще не чувствуете той ответственности, которая на вас возложена? Вы артисты, вы несёте культуру, красоту. Это что, заигрывание с народом? Типа я такой как все?» – говорит подписчица.
В ответ тем, кому не нравится подобный вариант песни, другие фанаты пишут, что Фомин все сделал правильно.
«Ой, так смешно читать коментарии "интеллигентов в 5ом поколении" про мерзкое видео ну не нравится тебе поведение Фомина,так какого черта ,простите,на его страничке пасётесь? Ну и проходили бы мимо», – отвечает девушка.
Также многие из фанатов выразили недовольство готовностью перестать следить за творчеством артиста, ходить на концерты и смотреть его видео.
Напомним, два дня назад стало известно, что одна из медработниц клиники, где находится больная раком Анастасия Заворотнюк, продаёт её фотографии.
Эмиль Фукс
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