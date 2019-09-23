Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

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Смерть девочки-подростка в Казахстане, которая погибла из-за взрыва смартфона, назвали несчастным случаем, которых, однако, с каждым годом становится всё больше; Сиб.фм выяснил, как не стать жертвой собственного гаджета.

Каждый день мы используем мобильные телефоны для связи с близкими, поиска информации, создания красивых фотографий и многого другого. А тем временем врачи не перестают спорить о влиянии смартфонов на здоровье человека с момента поступления этого изобретения в продажу. К сожалению, проблема кроется не только в «излучении», которое могут вырабатывать мобильные телефоны, – мы настолько привыкли проводить каждую минуту своей жизни с гаджетом в руках, что позабыли о том, что это техника, замыкание в которой может привести к смерти.

Музыка с того света

Ночью 28 сентября от взрыва мобильного телефона в Казахстане погибла девочка-подросток. Она просто поставила смартфон на зарядку у изголовья кровати и стала засыпать под музыку в наушниках. В мобильнике произошло замыкание, что и привело к трагедии. По данным «РИА Новости», о смерти четырнадцатилетней девушки в полицию сообщили её родители.

Врачи не спасли

Похожий инцидент произошёл 2 сентября в селе Большие Березники республики Мордовия. Тогда десятилетняя девочка получила смертельный удар током от находящегося на зарядке телефона. Лежащего на полу без чувств ребёнка нашла мать. Она тут же позвонила в скорую, и девочку госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь малышке не удалось.

Взорвался прямо в руках

В июле этого года гаджет убил ещё одного ребёнка. В Кургане от взрыва мобильного устройства в комнате общежития скончался семилетний мальчик. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, Росгвардии, ФСБ и медработники.

«Травма, в том числе ожог, несовместимый с жизнью. По предварительным данным, в руках у ребёнка взорвался мобильный телефон», – писал тогда «Интерфакс».

Смерть в ванной

Ещё один страшный случай произошёл в Красноярске в 2018 году: родители обнаружили свою 13-летнюю дочь мёртвой в ванне. Вечером мать девочки услышала крик, после чего отец семейства выломал дверь ванной комнаты и нашёл там тело ребёнка. Правоохранители установили, что девушка погибла от сильного удара электрическим током из-за упавшего в воду гаджета, который находился на зарядке.

Как обезопасить себя

В новосибирском МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, как уберечь себя от неприятностей с гаджетами.

"Для зарядки устройства следует использовать только сертифицированную продукцию, купленную в лицензированном магазине. Также не стоит использовать повреждённые провода, у которых есть оголённые участки", — отметили в ведомстве.

Спасатели также призывают не использовать «неродную» зарядку для телефона, а подключать смартфон к сети питания проводом, который либо шёл в комплекте с гаджетом, либо точно таким же. И, конечно, не стоит брать мобильник с собой в ванную.

В пресс-службе ГУ МЧС не смогли назвать точное число несчастных случаев, связанных со смартфонами, в Новосибирской области. Однако один из сотрудников службы вспомнил, что полтора года назад в одной из квартир города загорелась база зарядного устройства гаджета. Пожар тогда удалось потушить, обошлось без пострадавших.

Как ещё смартфоны нас убивают?

Взрывы гаджетов и зарядных устройств к ним — далеко не все опасности, которые таят в себе эти устройства. По данным американских учёных, излучение смартфонов провоцирует онкологические заболевания. Участвовавшие в эксперименте мыши и крысы по девять часов в сутки находились вблизи мобильников: в итоге у 3 % животных появился рак мозга. Поэтому эксперты советуют как можно меньше времени проводить в обнимку с телефонами, звонить с помощью наушников или динамиков, чтобы держать устройство как можно дальше от головы, и не класть телефон рядом с подушкой на время сна.

24 июля Сиб.фм писал о том, как зависимость от смартфонов влияет на здоровье.