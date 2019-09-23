Голодающие медведи стали угрозой для жителей Сибири

Лента новостейПредложить новость
Нанотехнологии используют при строительстве мостов в Новосибирской области
Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Голодающие медведи стали угрозой для жителей СибириРубрика: общество, проиcшествия
01.10.2019 07:12
Фото со страницы Анны Бакшеевой в социальной сети "ВКонтакте"
Сразу несколько случаев встречи диких животных к людям зафиксировано в Забайкальском крае и Республике Бурятии; так себя животные ведут из-за голода.
Природные катаклизмы: лесные пожары и наводнения не дали косолапым запастись жиром на зиму и вовремя уйти в спячку. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкальского края.
Как стало известно, сразу несколько случаев выхода медведей к людям зафиксировали в регионе за прошедшую неделю. По сообщению местных СМИ, косолапые разорили пасеку, напугали целое село.
Первый случай выхода хищников в населённые пункты зафиксировали в Чите 22 сентября. Анна Бакшеева на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала фото следа медведя.
«Сегодня утром гуляли с собакой по берегу, а там такие лапки. Заингода, осторожней, похоже, где-то рядом ходит мишка», — предупредила она своих друзей.
29 сентября о разгроме дачного домика медведицей с медвежонком рассказал участник проекта «Стань известным репортёром» на сайте chita.ru. По его словам, животные сломали забор и веранду в доме, а также раскопали несколько грядок и задавили несколько куриц.
Медведей видели в пяти районах края: Читинском, Могойтуйском, Красночикойском, Улётовском и Акшинском. В министерстве природы сообщили, что лучше всего сейчас воздержаться от походов в лес.
В ведомстве посоветовали, при нахождении в лесу создавать как можно больше шума, чтобы отпугнуть медведей. Если медведи выходят к населённым пунктам просьба необходимо сообщать об этом в минприроды для дальнейшего реагирования.
Напомним, 15 сентября в Забайкальском крае медведица напала на автомобиль с людьми.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Нанотехнологии используют при строительстве мостов в Новосибирской области
Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное