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Голодающие медведи стали угрозой для жителей Сибири

Рубрика: общество, проиcшествия

01.10.2019 07:12

Фото со страницы Анны Бакшеевой в социальной сети "ВКонтакте"

Сразу несколько случаев встречи диких животных к людям зафиксировано в Забайкальском крае и Республике Бурятии; так себя животные ведут из-за голода.

Природные катаклизмы: лесные пожары и наводнения не дали косолапым запастись жиром на зиму и вовремя уйти в спячку. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкальского края.

Как стало известно, сразу несколько случаев выхода медведей к людям зафиксировали в регионе за прошедшую неделю. По сообщению местных СМИ, косолапые разорили пасеку, напугали целое село.

Первый случай выхода хищников в населённые пункты зафиксировали в Чите 22 сентября. Анна Бакшеева на свое странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала фото следа медведя.

«Сегодня утром гуляли с собакой по берегу, а там такие лапки. Заингода, осторожней, похоже, где-то рядом ходит мишка», — предупредила она своих друзей.

29 сентября о разгроме дачного домика медведицей с медвежонком рассказал участник проекта «Стань известным репортёром» на сайте chita.ru. По его словам, животные сломали забор и веранду в доме, а также раскопали несколько грядок и задавили несколько куриц.

Медведей видели в пяти районах края: Читинском, Могойтуйском, Красночикойском, Улётовском и Акшинском. В министерстве природы сообщили, что лучше всего сейчас воздержаться от походов в лес.

В ведомстве посоветовали, при нахождении в лесу создавать как можно больше шума, чтобы отпугнуть медведей. Если медведи выходят к населённым пунктам просьба необходимо сообщать об этом в минприроды для дальнейшего реагирования.

Напомним, 15 сентября в Забайкальском крае медведица напала на автомобиль с людьми. 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь люди медведь голод

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сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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