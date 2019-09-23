ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» по буллитам

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ завершился поражением «Сибири» во Владивостоке; новосибирцы вели до последней минуты.

Завершилась вторая игра серии выездных матчей «Сибири». Новосибирцы реабилитировались после разгромного поражения «Амуру» в Хабаровске. «Сибири» не удалось удержать игру в своих руках, хотя новосибирцы вели в счёте до последней минуты матча.

Хозяева решительно начали первую двадцатиминутку с прессинга. «Сибирь» была вынуждена защищаться до второй половины периода. Счёт за минуту до сирены на перерыв открыли новосибирцы. Первый гол в сезоне забил нападающий «Сибири» Александр Шаров. Ответить до конца периода хозяева не смогли.

Несмотря на пропущенную шайбу, «Адмирал» не перестал атаковать и во втором периоде. Минимум пять атак владивостокцев отразил за первые пять минут периода Сятери – новосибирцы сумели выстоять меньшинство после удаления Хабарова. Вторую шайбу в ворота «Адмирала» забросил Юусо Пуустинен в середине периода – финн удачно реализовал большинство. За несколько минут до конца двадцатиминутки "Адмирал" вновь перешёл в нападение, однако отыграться не получилось. Зато за считанные секунды до сирены сибиряк Леонид Алексеев сцепился в эффектной драке с Шоном Лалондом — оба ушли на штрафную скамью на пять минут. Тут же «Сибирь» лишилась еще одного игрока — Олег Пигунович получил две минуты за удар соперника клюшкой.

Последний период новосибирцы начали втроём, однако реализовать численное преимущество «Адмирал» не смог. «Сибирь» начала играть на половине поля хозяев, не давая пробраться к своим воротам. Прессинг сибиряков продолжился до конца матча, однако за секунды до финальной сирены хозяева удачно атаковали. За минуту до конца матча "Адмирал" вновь провёл удачную атаку и сравнял счёт.

Напряжённый овертайм не выявил победителя. «Сибирь» проиграла по буллитам 3:2.

Это второе подряд поражение "Сибири" на выезде. До этого гости с разгромом проиграли в Хабаровске. Новосибирцы расположились на 11 месте турнирной таблицы с 13 очками.

Следующий матч "Сибири" пройдёт также во Владивостоке. Еще раз "Адмирал" примет новосибирцев 2 октября.

Напомним, 28 сентября "Сибирь" проиграла всухую "Амуру".