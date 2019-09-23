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«Исчадия ада»: школьники зверски убили собаку и её щенят

Рубрика: проиcшествия

30.09.2019 15:13

Фото с сайта Change.org

Подростки снимали на видео, как взрывали щенков петардами; петиция, адресованная главе Башкортостана и прокуратуре, набрала 15 тысяч подписей.

Группа учеников одной из школ посёлка Строймаш в Республике Башкортостан издевалась над щенками. Об этом сообщает автор петиции на сайте Change.org. Как пишет женщина, 21 сентября подростки закинули петарды в логово бездомных собак. Мать щенят выбежала от испуга на улицу и сразу погибла под колёсами автомобиля. Далее школьники продолжили издеваться над щенками. Текст петиции гласит, что они засунули некоторым щенкам в пасть петарды, а кому-то делали уколы с неизвестным веществом. 

Когда видео попало в руки учителей, те заставили школьников извиниться, однако злоумышленники начали в ответ угрожать одноклассникам, чтобы не распространять подробности. 

На сегодняшний день петиция набрала 15 тысяч подписей. Как сообщает автор петиции, делом заинтересовались местная администрация, прокуратура и глава Республики Башкортостан. 

Напомним, суд приговорил живодёра из Новосибирска, убившего приютскую собаку, к пяти годам колонии. 

Эмиль Фукс

Теги: животные живодёры

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«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

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сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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