«Исчадия ада»: школьники зверски убили собаку и её щенят

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«Исчадия ада»: школьники зверски убили собаку и её щенятРубрика: проиcшествия
30.09.2019 15:13
Фото с сайта Change.org
Подростки снимали на видео, как взрывали щенков петардами; петиция, адресованная главе Башкортостана и прокуратуре, набрала 15 тысяч подписей.
Группа учеников одной из школ посёлка Строймаш в Республике Башкортостан издевалась над щенками. Об этом сообщает автор петиции на сайте Change.org. Как пишет женщина, 21 сентября подростки закинули петарды в логово бездомных собак. Мать щенят выбежала от испуга на улицу и сразу погибла под колёсами автомобиля. Далее школьники продолжили издеваться над щенками. Текст петиции гласит, что они засунули некоторым щенкам в пасть петарды, а кому-то делали уколы с неизвестным веществом.
Когда видео попало в руки учителей, те заставили школьников извиниться, однако злоумышленники начали в ответ угрожать одноклассникам, чтобы не распространять подробности.
На сегодняшний день петиция набрала 15 тысяч подписей. Как сообщает автор петиции, делом заинтересовались местная администрация, прокуратура и глава Республики Башкортостан.
Напомним, суд приговорил живодёра из Новосибирска, убившего приютскую собаку, к пяти годам колонии.
Эмиль Фукс
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