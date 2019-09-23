Из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка

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Из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушкаРубрика: проиcшествия
30.09.2019 20:29
Фото с сайта kurer-sreda.ru
Студентка одного из колледжей Бердска выпала из окна восьмого этажа; на место трагедии выехали врачи и сотрудники полиции.
В город Бердске произошла трагедия. Около 18 часов в понедельник 30 сентября из окна многоэтажного дома выпала 16-летняя девушка.
Как сообщает сайт Курьер-Среда Бердск, на место ЧП выехали представители правоохранительных органов, следственного комитета, врачи скорой помощи. О причинах падения не сообщается. Очевидцы происшествия рассказали, что рядом находится плачущая женщина, по всей видимости – мать подростка.
Напомним, 18 июня из окна третьего этажа в Бердске выпал годовалый ребёнок.
Анатолий Якимов
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