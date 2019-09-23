Из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка

Фото с сайта kurer-sreda.ru

Студентка одного из колледжей Бердска выпала из окна восьмого этажа; на место трагедии выехали врачи и сотрудники полиции.

В город Бердске произошла трагедия. Около 18 часов в понедельник 30 сентября из окна многоэтажного дома выпала 16-летняя девушка.

Как сообщает сайт Курьер-Среда Бердск, на место ЧП выехали представители правоохранительных органов, следственного комитета, врачи скорой помощи. О причинах падения не сообщается. Очевидцы происшествия рассказали, что рядом находится плачущая женщина, по всей видимости – мать подростка.

Напомним, 18 июня из окна третьего этажа в Бердске выпал годовалый ребёнок.