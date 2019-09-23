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Из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка

Рубрика: проиcшествия

30.09.2019 20:29

Фото с сайта kurer-sreda.ru

Студентка одного из колледжей Бердска выпала из окна восьмого этажа; на место трагедии выехали врачи и сотрудники полиции.

В город Бердске произошла трагедия. Около 18 часов в понедельник 30 сентября из окна многоэтажного дома выпала 16-летняя девушка.

Как сообщает сайт Курьер-Среда Бердск, на место ЧП выехали представители правоохранительных органов, следственного комитета, врачи скорой помощи. О причинах падения не сообщается. Очевидцы происшествия рассказали, что рядом находится плачущая женщина, по всей видимости – мать подростка.

Напомним, 18 июня из окна третьего этажа в Бердске выпал годовалый ребёнок. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область Бердск происшествие

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вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Новые правила по обращению с ТКО введены в Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Мать продавала секс со своими малолетними дочками

вчера 17:25 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

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«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

вчера 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

вчера 14:31 Общество 1 Коммент.

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вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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