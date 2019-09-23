5 баллов
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

Рубрика: общество, проиcшествия

30.09.2019 11:19

фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура нашли на борту судна более 50 тушек краснокнижной рыбы; в отношении капитана возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения проверки портовых сооружений в морском порту «Дудинка» сотрудники прокуратуры обратили внимание, что на одном из стоящих у причала судов практически не читаются номерные знаки. Силовики решили проверить судно и, как выяснилось, не зря.

На борту буксира-толкача было обнаружено более 200 фрагментов рыбы осетровых пород, замороженных в специальной камере.

Как пояснил 44-летний капитан судна, 54 осетра он приобрёл у неизвестного браконьера, после чего разделал и заморозил рыбу.

По материалам проверки Норильской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

Напомним, в мае у алтайского браконьера изъяли более 80 сибирских осетров.

Татьяна Картавых

Теги: Красноярский край Транспортная прокуратура сибирский осётр

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее
Image
09.12.2016

Самый северный, самый невозможный

История Заполярного театра о...

Читать далее

Новости по теме

Восьмилетний мальчик пропал в Красноярске 28.09.2019 Мужчина зарезал ножом свою девушку и её четырёхлетнюю дочь 25.09.2019 Девушка из Красноярского края будет петь вместе с «Воровайками» 25.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище