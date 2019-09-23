Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

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Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетраРубрика: общество, проиcшествия
30.09.2019 11:19
фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Транспортная прокуратура нашли на борту судна более 50 тушек краснокнижной рыбы; в отношении капитана возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения проверки портовых сооружений в морском порту «Дудинка» сотрудники прокуратуры обратили внимание, что на одном из стоящих у причала судов практически не читаются номерные знаки. Силовики решили проверить судно и, как выяснилось, не зря.
На борту буксира-толкача было обнаружено более 200 фрагментов рыбы осетровых пород, замороженных в специальной камере.
Как пояснил 44-летний капитан судна, 54 осетра он приобрёл у неизвестного браконьера, после чего разделал и заморозил рыбу.
По материалам проверки Норильской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.
Напомним, в мае у алтайского браконьера изъяли более 80 сибирских осетров.
Татьяна Картавых
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