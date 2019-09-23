Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Транспортная прокуратура нашли на борту судна более 50 тушек краснокнижной рыбы; в отношении капитана возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения проверки портовых сооружений в морском порту «Дудинка» сотрудники прокуратуры обратили внимание, что на одном из стоящих у причала судов практически не читаются номерные знаки. Силовики решили проверить судно и, как выяснилось, не зря.

На борту буксира-толкача было обнаружено более 200 фрагментов рыбы осетровых пород, замороженных в специальной камере.

Как пояснил 44-летний капитан судна, 54 осетра он приобрёл у неизвестного браконьера, после чего разделал и заморозил рыбу.

По материалам проверки Норильской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

Напомним, в мае у алтайского браконьера изъяли более 80 сибирских осетров.