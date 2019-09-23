Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

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Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые домаРубрика: общество
30.09.2019 08:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске продолжается разворот системы отопления; в последний день сентября тепло начинают подавать в квартиры горожан.
В Новосибирске с 30 сентября начинают подавать тепло в квартиры горожан. Получат его не все одновременно – разворот системы требует времени.
Как сообщили в СГК, в этом году подключение жилого фонда пройдёт четыре этапа. Первый займёт два дня – с 30 сентября по 1 октября. Второй этап стартует 2-3 октября, третий – 4-5. Полностью подключить город обещают 6-7 октября.
Когда потеплеет в вашей квартире? СКГ поставила карту подключений, посмотреть её можно здесь.
Напомним, 25 сентября в Новосибирске официально стартовал отопительный сезон.
Татьяна Картавых
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