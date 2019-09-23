Лайфхак дня: как быстро проснуться

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Кто-то просыпается быстро и в течения дня бодр, а кто-то засыпает прямо на ходу. Как быстро проснуться очередной лайфхак от Сиб.фм.

Для того чтобы быстро проснуться нужно всего ничего – вовремя лечь спать. Для полноценного и здорового сна взрослому человеку требуется 7-8 часов. Поэтому если вам нужно вставать, например, в 6 утра, тогда и ложиться нужно накануне не позже 23:00.

Во-вторых, не стоит устанавливать несколько будильников с интервалами 5-10 минут. Лучше всего после сигнала будильника сразу же встать, сделать несколько глотков воды, принять контрастный душ, сделать несколько физических упражнений.

Чтобы чувствовать себя весь день бодрым лучше вместо кофе выпить чашечку свежезаваренного зелёного листового чая. Дело в том, что в нём содержится кофеина больше, чем в кофе, но он не такой вредный. После чая можно перекусить. Здесь главное не переедать. Запить утреннюю трапезу лучше всего соком из цитрусовых. Это может быть как свежевыжатый, так и из пакета, купленного в магазине.

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