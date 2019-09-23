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Лайфхак дня: как быстро проснуться

Рубрика: общество

01.10.2019 06:44

Фото с сайта pixabay.com

Кто-то просыпается быстро и в течения дня бодр, а кто-то засыпает прямо на ходу. Как быстро проснуться очередной лайфхак от Сиб.фм.

Для того чтобы быстро проснуться нужно всего ничего – вовремя лечь спать. Для полноценного и здорового сна взрослому человеку требуется 7-8 часов. Поэтому если вам нужно вставать, например, в 6 утра, тогда и ложиться нужно накануне не позже 23:00.

Во-вторых, не стоит устанавливать несколько будильников с интервалами 5-10 минут. Лучше всего после сигнала будильника сразу же встать, сделать несколько глотков воды, принять контрастный душ, сделать несколько физических упражнений.

Чтобы чувствовать себя весь день бодрым лучше вместо кофе выпить чашечку свежезаваренного зелёного листового чая. Дело в том, что в нём содержится кофеина больше, чем в кофе, но он не такой вредный. После чая можно перекусить. Здесь главное не переедать. Запить утреннюю трапезу лучше всего соком из цитрусовых. Это может быть как свежевыжатый, так и из пакета, купленного в магазине.

Напомним, 30 сентября Сиб.фм рассказал как сохранить ноги в тепле. 

Анатолий Якимов

Теги: совет Лайфхак

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вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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