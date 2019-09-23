Лайфхак дня: как сохранить ноги в тепле

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Лайфхак дня: как сохранить ноги в теплеРубрика: общество
30.09.2019 16:33
Фото с сайта pixabay.com
С приближением холодов многие задумываются, как сохранить ноги в тепле и сухими во время рабочего дня или продолжительных прогулок; Сиб.фм даёт советы.
Итак, что нужно сделать для того, чтобы ноги оставались сухими и тёплыми в течение всего дня. В первую очередь нужно позаботиться об обуви и носках. Они должны соответствовать размерам. То есть нежелательно надевать узкие ботинки и носки с тугой резинкой. Дело в том, что это препятствует кровотоку, а кровь доставляет тепло до самых кончиков пальцев.
Во-вторых, нельзя допускать, чтобы ноги потели. Если это произошло, то нужно сменить носки, переобуться. Если это невозможно, то можно воспользоваться народным средством – использовать обыкновенные женские прокладки. Да-да. Женские прокладки. Они будут впитывать в себя лишнюю влагу, оставляя ноги в сухости и тепле.
Ещё один способ – обратить внимание на питание. Добавляйте в рацион перец, имбирь, чеснок и другие приправы. Они разгоняют кровь и помогают согреть тело изнутри.
Напомним, в начале августа учёные рассказали как нужно питаться, чтобы сохранить зрение.
Анатолий Якимов
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