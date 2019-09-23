Мать продавала секс со своими малолетними дочками

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Мать продавала секс со своими малолетними дочкамиРубрика: проиcшествия
30.09.2019 17:25
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
С 2012 года жительница Хакасии продавала своих дочек сожителю; дело направлено в суд.
Жительнице Хакасии грозит серьёзный срок за то, что она продавала собственных дочерей для сексуальных развлечения сожителя. Дело передано в суд.
По версии следствия, жительница Саяногорска в 2012 году получила от своего сожителя предложение за деньги дать ему возможность вступить в половую связь с её дочками семи и восьми лет.
«Реализуя задуманное, обвиняемый сообщил матери детей о планируемых им преступлениях и предложил принять участие в их совершении, пообещав денежное вознаграждение, на что женщина ответила согласием. С ноября по декабрь 2012 года обвиняемые пригласили детей в автомобиль, где мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера», – говорится в пресс-релизе республиканского СК.
Уголовные дела в отношении матери отчима были возбуждены по статьям «Изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», и «Насильственные действия сексуального характера».
Проведённая экспертиза выявила у мужчины признаки гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости. О психическом состоянии матери не сообщается.
Также следствие установило ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за благополучие детей.
Напомним, в начале сентября в Госдуме предложили давать педофилам пожизненное заключение.
Татьяна Картавых
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