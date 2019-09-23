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Мать продавала секс со своими малолетними дочками

Рубрика: проиcшествия

30.09.2019 17:25

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

С 2012 года жительница Хакасии продавала своих дочек сожителю; дело направлено в суд.

Жительнице Хакасии грозит серьёзный срок за то, что она продавала собственных дочерей для сексуальных развлечения сожителя. Дело передано в суд.

По версии следствия, жительница Саяногорска в 2012 году получила от своего сожителя предложение за деньги дать ему возможность вступить в половую связь с её дочками семи и восьми лет. 

«Реализуя задуманное, обвиняемый сообщил матери детей о планируемых им преступлениях и предложил принять участие в их совершении, пообещав денежное вознаграждение, на что женщина ответила согласием. С ноября по декабрь 2012 года обвиняемые пригласили детей в автомобиль, где мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера», – говорится в пресс-релизе республиканского СК. 

Уголовные дела в отношении матери отчима были возбуждены по статьям «Изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», и «Насильственные действия сексуального характера». 

Проведённая экспертиза выявила у мужчины признаки гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости. О психическом состоянии матери не сообщается. 

Также следствие установило ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за благополучие детей.

Напомним, в начале сентября в Госдуме предложили давать педофилам пожизненное заключение.

 

Татьяна Картавых

Теги: педофил Хакасия Следственный комитет

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сегодня 19:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:34 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области

сегодня 18:03 Политика 0 Коммент.

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сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Новые правила по обращению с ТКО введены в Новосибирской области

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

Мать продавала секс со своими малолетними дочками

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Тимати, Шнуров и Бузова ищут фартовых: мошенники с помощью звёзд выманивают деньги у новосибирцев

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сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Общество 1 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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