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Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

30.09.2019 14:39

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» встретится с «Адмиралом» во Владивостоке в матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры оценивают шансы команд одинаково. 

Продолжается выездная серия игр «Сибири» на Дальнем Востоке. Новосибирцы сыграют выездной матч во Владивостоке сегодня в 16:30 по местному времени. 

Последний матч для «Сибири» прошёл неудачно. Новосибирцы с разгромом проиграли гостевой матч хабаровскому «Амуру». Несмотря на худшие результаты хабаровчан в сезоне, «Амур» победил гостей всухую. 

Первую встречу с «Адмиралом», которая прошла 5 сентября, новосибирцы выиграли со счётом 5:1. Статистика «Сибири» и «Адмирала» в текущем сезоне в целом похожа. Из 10 встреч обе команды выиграли по пять матчей. Небольшие отличия есть по количеству заброшенных шайб – у «Сибири» 22 гола, у «Адмирала» – 18.

Сегодняшний матч против «Адмирала» букмекерские конторы оценивают без особых предпочтений – коэффициент на победу «Сибири» 2.45 против 2.65 у хозяев. 

Напомним, 28 сентября «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счётом 3:0. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирск хк сибирь

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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