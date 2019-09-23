Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» встретится с «Адмиралом» во Владивостоке в матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры оценивают шансы команд одинаково.

Продолжается выездная серия игр «Сибири» на Дальнем Востоке. Новосибирцы сыграют выездной матч во Владивостоке сегодня в 16:30 по местному времени.

Последний матч для «Сибири» прошёл неудачно. Новосибирцы с разгромом проиграли гостевой матч хабаровскому «Амуру». Несмотря на худшие результаты хабаровчан в сезоне, «Амур» победил гостей всухую.

Первую встречу с «Адмиралом», которая прошла 5 сентября, новосибирцы выиграли со счётом 5:1. Статистика «Сибири» и «Адмирала» в текущем сезоне в целом похожа. Из 10 встреч обе команды выиграли по пять матчей. Небольшие отличия есть по количеству заброшенных шайб – у «Сибири» 22 гола, у «Адмирала» – 18.

Сегодняшний матч против «Адмирала» букмекерские конторы оценивают без особых предпочтений – коэффициент на победу «Сибири» 2.45 против 2.65 у хозяев.

Напомним, 28 сентября «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счётом 3:0.