Нанотехнологии используют при строительстве мостов в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой премии «Приоритет»

Современные технологии использует в производстве «Нанотехнологический центр композитов»; журналистам и экспертам премии «Приоритет» показали уникальное производство.

Работу двух инновационных компаний, резидентов особой экономической зоны «Технополис "Москва"» показали в рамках «Открытой экспертизы», организованной экспертным советом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019».

Первая компания – ООО «Маппер», производит чувствительные элементы микроэлектромеханических частиц. Продукция широко востребована на российском и зарубежном рынках. Гостям показали процесс производства, как говорится, изнутри. Работники предприятия – 45 человек, управляют 30 различными станками, предназначенными для обработки пластин. В год на линии компании можно производить до 10 тысяч пластин. В случае увеличения запросов на поставку того или иного вида производство можно расширить.

Вторая компания – «Нанотехнологический центр композитов», производит углеводородные ленты, ткань, сетки, углепластиковые ламинаты, а также адгезивы и их связующие. Как рассказал генеральный директор предприятия Алексей Ранеев, их компания для нужд предприятий дорожной отрасли изготавливает стеклопластиковые перильные ограждения.

«Из нашего композитного профиля будут изготовлены несколько километров перильных ограждений для применения в дорожном хозяйстве. Из стекловолокна и специальных смол получается прочный, коррозионностойкий, диэлектрический и радиопрозрачный профиль, перильные ограждения из которого используются на автомобильных трассах, мостах», – рассказал Алексей Ранеев.

По его словам, срок службы таких ограждений составляет более 50 лет. При этом стоимость всего на 10 % выше традиционных, металлических. При этом «наноперила» не нуждаются в покраске, так как они изначально окрашиваются «в массе». Цвет выбирается заказчиком.

Руководитель предприятия также рассказал и о других продуктах, выпускаемых предприятием. Это и конусообразные опоры электрических сетей, которые применяют на Дальнем Востоке, и компоненты дизайна пассажирских вагонов нового поколения, и многое другое.

Некоторые производственные линии показывать не стали, поскольку там используются уникальные технологии, не имеющие мировых аналогов.

Напомним, 24 сентября в Москве состоялся круглый стол, посвящённый импортозамещению.