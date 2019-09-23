Названы самые лучшие песни для работы

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Названы самые лучшие песни для работыРубрика: общество
30.09.2019 14:11
фото с сайта wikipedia.org
Эксперты SuperJob составили рейтинг музыкальных композиций, под которые лучше всего работать; под музыку любят работать 50 % россиян.
SuperJob в преддверии Международного дня музыки, который празднуется 1 октября, изучил, какую музыку предпочитают слушать жители страны, когда работают.
Не перенапрягать пространство музыкой во время работы предпочитает каждый третий россиянин. Каждый второй – любит работать под музыку.
Каждый четвёртый респондент сообщил, что работать любит под звуки зарубежных исполнителей. В лидерах Rammstein, Queen, Майкл Джексон, Metallica и Muse.
Отечественные группы выбирает каждый пятый работающий. Здесь в лидерах Шнуров, Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron.
Любители классики, а таких 12 % среди опрошенных, выбирают Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского и Баха.
Напомним, в середине августа новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёными.
Татьяна Картавых
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