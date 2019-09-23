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Названы самые лучшие песни для работы

Рубрика: общество

30.09.2019 14:11

фото с сайта wikipedia.org

Эксперты SuperJob составили рейтинг музыкальных композиций, под которые лучше всего работать; под музыку любят работать 50 % россиян.

SuperJob в преддверии Международного дня музыки, который празднуется 1 октября, изучил, какую музыку предпочитают слушать жители страны, когда работают.

Не перенапрягать пространство музыкой во время работы предпочитает каждый третий россиянин. Каждый второй – любит работать под музыку.

Каждый четвёртый респондент сообщил, что работать любит под звуки зарубежных исполнителей. В лидерах Rammstein, Queen, Майкл Джексон, Metallica и Muse.

Отечественные группы выбирает каждый пятый работающий. Здесь в лидерах Шнуров, Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron.

Любители классики, а таких 12 % среди опрошенных, выбирают Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского и Баха.

Напомним, в середине августа новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёными.

 

 

Татьяна Картавых

Теги: музыка рейтинги

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«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

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Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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